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“Çelsi”nin marağına baxmayaraq, Caka “Sanderlend”də qalacaq

Dünya futbolu
Xəbərlər
4 İyul 2026 07:19
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“Çelsi”nin marağına baxmayaraq, Caka “Sanderlend”də qalacaq

İsveçrəli yarımmüdafiəçi Qranit Caka “Sanderlrnd”də qalacaq.

İdman.Biz-in “The Athletic”ə istinadən məlumatına görə, 33 yaşlı futbolçu London klubu “Çelsi”nin təklifi rədd edildikdən sonra yay transfer pəncərəsində klubdan ayrılmamaq qərarına gəlib.

Mənbənin məlumatına görə, “Çelsi” oyunçu üçün 8 milyon funt sterlinq (9,2 milyon avro, 10,5 milyon dollar) təklif edib, lakin “Sanderlend” bu məbləği qəbuledilməz hesab edib. Danışıqlardan sonra Caka əsas fiqur hesab edildiyi kluba sadiq olduğunu təsdiqləyib. “Çelsi”nin meneceri Xabi Alonso əvvəllər “Bayer Leverkuzen”də birlikdə çalışdığı isveçrəlinin transferində şəxsən maraqlı idi.

Caka “Sanderlend”ə 2025-ci ilin yayında “Bayer Leverkuzen”dən bonuslar da daxil olmaqla 17,5 milyon funt sterlinqə qədər transfer olub. Ötən mövsüm o, Premyer Liqada 36 oyun keçirib və komandaya yeddinci yeri tutmağa və Avropa Liqasına vəsiqə qazanmağa kömək edib. Daha əvvəl “Bayer Leverkuzen”də yarımmüdafiəçi bir oyun belə uduzmadan 2023/24 mövsümündə Almaniya çempionluğunu qazanıb, eyni zamanda Almaniya Kubokunu qazanıb və Avropa Liqasının finalına çıxıb.

Caka hazırda İsveçrə milli komandasında 2026-cı il dünya çempionatında iştirak edir. Komanda 1/8 finala yüksəlib.

İdman.Biz
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