Oksleyd-Çemberlen “Seltik”lə müqaviləsini uzadıb

İngiltərə millisinin keçmiş yarımmüdafiəçisi Aleks Oksleyd-Çemberlen Şotlandiyanın “Seltik” klubu ilə yeni müqavilə imzalayacaq.
İdman.Biz bildirir ki, bu barədə Sky Sports xəbər verir.
Mənbənin məlumatına görə, tərəflər bir illik yeni müqavilə imzalayıblar. Yarımmüdafiəçi fevral ayında “Seltik”ə azad agent kimi qoşulub; klubla əvvəlki müqaviləsi 2025/26 mövsümünün sonuna qədər idi. “Seltik”in meneceri Martin O'Nil Oksleyd-Çemberlenin çıxışından məmnundur və oyunçunun özü digər Avropa klublarından bir neçə təklif almasına baxmayaraq, klubda qalmaq istədiyini bildirib.
Yarımmüdafiəçi “Sauthempton”un gənclik sisteminin yetirməsidir və onun karyerasına “Arsenal”, “Liverpul” və "Beşiktaş" da daxildir. O, “Arsenal”la üç dəfə İngiltərə Kubokunu və İngiltərə Superkubokunu qazanıb. Yarımmüdafiəçi “Liverpul”la İngiltərə çempionluğunu, Liqa Kubokunu, Çempionlar Liqasını, UEFA Superkubokunu və FIFA Klublararası Dünya Kubokunu qazanıb. Oksleyd-Çemberlen “Beşiktaş”la Türkiyə Kubokunu da qazanıb.