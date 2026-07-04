4 İyul 2026
AZ

Oksleyd-Çemberlen “Seltik”lə müqaviləsini uzadıb

Dünya futbolu
Xəbərlər
4 İyul 2026 03:14
88
Oksleyd-Çemberlen “Seltik”lə müqaviləsini uzadıb

İngiltərə millisinin keçmiş yarımmüdafiəçisi Aleks Oksleyd-Çemberlen Şotlandiyanın “Seltik” klubu ilə yeni müqavilə imzalayacaq.

İdman.Biz bildirir ki, bu barədə Sky Sports xəbər verir.

Mənbənin məlumatına görə, tərəflər bir illik yeni müqavilə imzalayıblar. Yarımmüdafiəçi fevral ayında “Seltik”ə azad agent kimi qoşulub; klubla əvvəlki müqaviləsi 2025/26 mövsümünün sonuna qədər idi. “Seltik”in meneceri Martin O'Nil Oksleyd-Çemberlenin çıxışından məmnundur və oyunçunun özü digər Avropa klublarından bir neçə təklif almasına baxmayaraq, klubda qalmaq istədiyini bildirib.

Yarımmüdafiəçi “Sauthempton”un gənclik sisteminin yetirməsidir və onun karyerasına “Arsenal”, “Liverpul” və "Beşiktaş" da daxildir. O, “Arsenal”la üç dəfə İngiltərə Kubokunu və İngiltərə Superkubokunu qazanıb. Yarımmüdafiəçi “Liverpul”la İngiltərə çempionluğunu, Liqa Kubokunu, Çempionlar Liqasını, UEFA Superkubokunu və FIFA Klublararası Dünya Kubokunu qazanıb. Oksleyd-Çemberlen “Beşiktaş”la Türkiyə Kubokunu da qazanıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Qapıçı Cek Batlend “Reyncers”dən “Hall Siti”yə keçib
04:11
Dünya futbolu

Qapıçı Cek Batlend “Reyncers”dən “Hall Siti”yə keçib

Transfermarkt-a görə, qapıçının hazırkı bazar dəyəri 1,5 milyon avrodu
Müller: “Bavariya” Manzambiyə diqqət yetirməlidir”
02:06
Dünya futbolu

Müller: “Bavariya” Manzambiyə diqqət yetirməlidir”

“Nyukasl Yunayted”in daha əvvəl oyunçu ilə maraqlandığı bildirilirdi
Emiliano Martines yenə saçlarında Argentina bayrağı ilə oynayacaq
01:46
DÇ-2026

Emiliano Martines yenə saçlarında Argentina bayrağı ilə oynayacaq

Qapıçı bu ritualı vacib matçlardan əvvəl istifadə edir
Salah Misirin qələbəsindən sonra göz yaşlarına hakim ola bilməyib
01:28
DÇ-2026

Salah Misirin qələbəsindən sonra göz yaşlarına hakim ola bilməyib

Misir milli komandası tarixində ikinci dəfə dünya çempionatının 1/8 finalında oynayacaq
Müdafiəçi Kassum Uattara “Monako”dan “Beşiktaş”a keçib
01:10
Dünya futbolu

Müdafiəçi Kassum Uattara “Monako”dan “Beşiktaş”a keçib

Futbolçu klubla 2030-cu ilin yayına qədər müqavilə imzalayıb
Misirdən tarixi nəticə: Komanda 92 ildən sonra adını bir daha 1/8 finala yazdırıb
00:51
DÇ-2026

Misirdən tarixi nəticə: Komanda 92 ildən sonra adını bir daha 1/8 finala yazdırıb - YENİLƏNİB + VİDEO

1/8 finalda onların rəqibi Argentina - Kabo-Verde matçının qalibi olacaq

Ən çox oxunanlar

“Qarabağ” bir gündə ikinci dəfə uduzub - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
1 İyul 21:58
Futbol

“Qarabağ” bir gündə ikinci dəfə uduzub - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

“Qarabağ” bu gün Ukraynanın "Xarkov" klubuna da məğlub olmuşdu
“Zirə” FK yoxlama oyununda qalib gəlib
1 İyul 23:18
Futbol

“Zirə” FK yoxlama oyununda qalib gəlib - YENİLƏNİB

Oyun 1:0 hesabı ilə “Zirə”nin xeyrinə qurtarıb
Harri Keyn DÇ-2026-da növbəti sensasiyaya imkan vermədi
1 İyul 22:02
DÇ-2026

Harri Keyn DÇ-2026-da növbəti sensasiyaya imkan vermədi - YENİLƏNİR + VİDEO

1/8 finalda İngiltərə Meksika millisi ilə üz-üzə gələcək
“Sabah” yoxlama oyununda uduzdu, Andrade fərqləndi
2 İyul 21:32
Futbol

“Sabah” yoxlama oyununda uduzdu, Andrade fərqləndi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Sabah"ın qapısına qollardan birini "Qarabağ"dan bu kluba keçmiş Leandro Andrade vurub