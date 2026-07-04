DÇ-2026-da Meksika-İngiltərə matçı altı saat gec başlayacaq

2026-cı il dünya çempionatının 1/8 final mərhələsinin Meksika və İngiltərə arasında oyununun başlama vaxtı dəyişdirilib.
İdman.Biz-in “Mirror”a istinadən məlumatına görə, oyun Mexiko şəhərində keçiriləcək və yerli vaxtla saat 12:00-da (Bakı vaxtı ilə saat 22:00) başlayacaq. Məlumata görə, bu dəyişiklik ildırım təhlükəsi ilə bağlıdır.
Oyun əvvəlcə Bakı vaxtı ilə saat 4:00-a planlaşdırılmışdı. Beləliklə, İngiltərə yüksək hündürlük şəraitində - “Azteca” stadionu dəniz səviyyəsindən təxminən 2200 metr yüksəklikdə yerləşir - günorta istisində və dolu stadionda oynayacaq.
Meksika A, İngiltərə isə L qrupunda birinci yeri tutub. Bu matçın qalibi dörddəbir finala yüksələcək. Oyun 6 iyulda keçiriləcək.