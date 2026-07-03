Ramuş millidə hər 37 dəqiqədən bir məhsuldar hərəkət edir

Portuqaliyalı hücumçu Qonsalu Ramuş 2026-cı il dünya çempionatının 1/16 final mərhələsində Xorvatiyaya qarşı (2:1) matçın 90+4-cü dəqiqəsində qol vurub.
Bu, hücumçunun hər 37 dəqiqədən bir mundialda milli komandası üçün məhsuldar hərəkəti deməkdir ki, bu da Portuqaliya tarixində turnirdə ən azı beş məhsuldar hərəkət edən oyunçu üçün ən yüksək göstəricidir.
Bu barədə İdman.Biz OptaJoe-yə istinadən bildirir.
Əfsanəvi Portuqaliya hücumçusu Eysebioya məhsuldar hərəkət üçün 54 dəqiqə, hazırkı komanda kapitanı Kriştianu Ronalduya isə 163 dəqiqə lazım olub.
Portuqaliyalılar 2026-cı il dünya çempionatının 1/8 final mərhələsində İspaniya ilə qarşılaşacaqlar.