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Salah Misirin qələbəsindən sonra göz yaşlarına hakim ola bilməyib

DÇ-2026
Xəbərlər
4 İyul 2026 01:28
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Salah Misirin qələbəsindən sonra göz yaşlarına hakim ola bilməyib

Misir millisinin hücumçusu və kapitanı Məhəmməd Salah komandasının dünya çempionatının 1/8 finalına yüksəlməsiinə emosional reaksiya verib.

Komandanın Avstraliya üzərində 1:1 (penaltilərdə 4:2) qələbəsindən sonra 34 yaşlı futbolçu göz yaşlarını saxlaya bilməyib.

Misir milli komandası tarixində ikinci dəfə dünya çempionatının 1/8 finalında oynayacaq. Onlar daha əvvəl turnirin bu mərhələsində 1934-cü ildə oynamış və Macarıstana məğlub olmuşdular.

1/8 finalda Misir Argentina-Kabo-Verde matçının qalibi ilə oynayacaq.

Salah özü oyundan sonrakı penalti seriyasında zərbəni dəqiq yerinə yetirib.

İdman.Biz
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