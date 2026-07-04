Salah Misirin qələbəsindən sonra göz yaşlarına hakim ola bilməyib

Misir millisinin hücumçusu və kapitanı Məhəmməd Salah komandasının dünya çempionatının 1/8 finalına yüksəlməsiinə emosional reaksiya verib.
Komandanın Avstraliya üzərində 1:1 (penaltilərdə 4:2) qələbəsindən sonra 34 yaşlı futbolçu göz yaşlarını saxlaya bilməyib.
Misir milli komandası tarixində ikinci dəfə dünya çempionatının 1/8 finalında oynayacaq. Onlar daha əvvəl turnirin bu mərhələsində 1934-cü ildə oynamış və Macarıstana məğlub olmuşdular.
1/8 finalda Misir Argentina-Kabo-Verde matçının qalibi ilə oynayacaq.
Salah özü oyundan sonrakı penalti seriyasında zərbəni dəqiq yerinə yetirib.