Almaniyanın və “Bavariya”nın keçmiş yarımmüdafiəçisi Tomas Müller kluba İsveçrənin hücumçu yarımmüdafiəçisi Yohan Manzambiyə diqqət yetirməyi məsləhət görüb.
İdman.Biz xəbər verir ki, 35 yaşlı eks-futbolçu “Frayburq”un oyunçusunun heyəti gücləndirə biləcəyinə inanır.
“Bavariya” Yohan Manzambini diqqətlə izləməlidir”, - Magenta TV Müllerdən sitat gətirib.
20 yaşlı Manzambi 2026-cı il dünya çempionatının tapıntılarından biridir. Qrup mərhələsindəki üç oyunda o, üç qol vurub və iki məhsuldar ötürmə edib. İsveçrəli oyunçu Müllerin DÇ-2010-da vurduğu qoldan bəri mundialın final mərhələsində beş və ya daha çox qolda birbaşa iştirak edən ən gənc oyunçudur.
“Nyukasl Yunayted”in daha əvvəl oyunçu ilə maraqlandığı və onu Sandro Tonalinin əvəzedicisi kimi nəzərdən keçirdiyi bildirilirdi. İsveçrə komandası mundialda iştirak etməyə davam edir.