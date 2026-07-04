Qapıçı Cek Batlend “Reyncers”dən “Hall Siti”yə keçib

“Hall Siti” futbol klubu rəsmi saytında “Reyncers”dən qapıçı Cek Batlendin transfer olunduğunu elan edib.
İdman.Biz bildirir ki, oyunçu klubla iki illik müqavilə imzalayıb. Transfer haqqı açıqlanmayıb.
Cek Batlend “Birminhem Siti” klubunun gənclər akademiyasının yetirməsidir. Onun tərcümeyi-halında həmçinin “Stok Siti”, “Lids Yunayted”, “Derbi Kaunti”, “Kristal Palas” və bir neçə digər klubda çıxışları da yer alır. O, 2023-cü ilin yayından bəri Reyncers komandasındadır. Bu müddət ərzində o, klubun heyətində bütün yarışlarda 157 oyunda meydana çıxıb və 55 dəfə qapısını toxunulmaz saxlayıb.
Transfermarkt-a görə, onun hazırkı bazar dəyəri 1,5 milyon avrodur.