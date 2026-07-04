Reşford Meksika ilə matç barədə: “Hər şeyə hazırıq”

İngiltərə millisinin hücumçusu Markus Reşford FİFA-nın 2026-cı il dünya çempionatının 1/8 final mərhələsinin Meksika ilə oyununun başlanğıcını təxirə salmaq qərarına münasibət bildirib.
İdman.Biz xəbər verir ki, o, komandanın istənilən çətinliyə hazır olduğunu bildirib.
“Düşünürəm ki, oyuna hazırlığımız eyni olaraq qalır. Diqqətli olmalıyıq. Hər şeyə hazır olmalıyıq. Bu, qrupumuzun güclü tərəflərindən biridir. Oyunçular və işçi heyəti də daxil olmaqla hər kəs istənilən çətinliyə hazırdır. Buna görə də, əlbəttə ki, bu, ideal deyil, amma əslində fərqi yoxdur”, - deyə Reşford "Daily Mirror" qəzetinə bildirib.
Daha əvvəl turnir təşkilatçıları matçı axşam saatlarından yerli vaxtla saat 12:00-a (Bakı vaxtı ilə saat 22:00) keçiriblər. Oyun dəniz səviyyəsindən təxminən 2200 metr yüksəklikdə, gündüz temperaturu və tam heyətlə Mexiko şəhərindəki “Estadio Azteca” stadionunda oynanılacaq. İngiltərə L qrupunda birinci, Meksika isə A qrupunda birinci yeri tutub. Bu matçın qalibi dörddəbir finala vəsiqə qazanacaq. Matç 6 iyulda keçiriləcək.