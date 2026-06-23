23 İyun 2026
AZ

Tiaqo Silva “Fluminense”yə qayıdıb

Dünya futbolu
Xəbərlər
23 İyun 2026 02:10
80
Tiaqo Silva “Fluminense”yə qayıdıb

PSJ, “Çelsi” və Braziliya millisinin keçmiş müdafiəçisi Tiaqo Silva “Fluminense”yə qayıdıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, klub 41 yaşlı oyunçunun transferini sosial media səhifəsində elan edib.

Klubun mətbuat xidməti açıqlamasında bildirib ki, “bəzi hekayələr heç vaxt bitmir. Tiaqo Silva geri qayıdıb”.

2026-cı ilin may ayında Silva “Porto”dan pulsuz transferlə ayrılıb. O, əvvəllər 2006-2009-cu illərdə “Fluminense”də oynayıb və 2007-ci ildə Braziliya Kubokunu qazanıb. 2024-cü ildə müdafiəçi Braziliya klubuna qayıdıb və daha iki mövsüm oynayıb. Silva Braziliyada 113 oyun keçirib və yeddi qol vurub. Bu yay o, milli komandanın 2026-cı il dünya çempionatı üçün heyətinə daxil edilməyib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Mbappe Messinin dünya çempionatlarındakı rekorduna yaxınlaşıb
02:21
DÇ-2026

Mbappe Messinin dünya çempionatlarındakı rekorduna yaxınlaşıb

Mbappenin dünya çempionatlarında 15 qol vurub
DÇ-2026: Fransa - İraq matçının ikinci hissəsinin başlaması hava şəraitinə görə gecikir
02:11
DÇ-2026

DÇ-2026: Fransa - İraq matçının ikinci hissəsinin başlaması hava şəraitinə görə gecikir - YENİLƏNİR + VİDEO

Oyun Filadelfiya şəhərindəki “Lincoln Financial Field” stadionunda keçirilir
“Mançester Yunayted”in sabiq futbolçusu Marsial Liqa 1-ə qayıda bilər
01:31
Dünya futbolu

“Mançester Yunayted”in sabiq futbolçusu Marsial Liqa 1-ə qayıda bilər

Marsial “Lion”un gənclik sisteminin yetirməsidir
“Lion”un yeni sahibi bəlli olub
01:12
Dünya futbolu

“Lion”un yeni sahibi bəlli olub

Maykl Gerlinger klubun baş direktoru olaraq qalacaq
Lionel Messi DÇ-2026-da 40 komandadan daha çox qol vurub
00:36
DÇ-2026

Lionel Messi DÇ-2026-da 40 komandadan daha çox qol vurub

Bu qollar sayəsində “albiseleste” DÇ-2026-nın pley-off mərhələsinə erkən vəsiqə qazanıb
Messi Avstriya ilə matçda penalti üzrə iki rekorda imza atıb
22 İyun 23:49
DÇ-2026

Messi Avstriya ilə matçda penalti üzrə iki rekorda imza atıb

Argentinalı dünya çempionatlarında 7 penalti vurub

Ən çox oxunanlar

Avropa Liqası: Qadın voleybol yığmamız mübarizəni dayandırıb
20 İyun 22:01
Voleybol

Avropa Liqası: Qadın voleybol yığmamız mübarizəni dayandırıb - YENİLƏNİB

Turnirin yarımfinal və final oyunları 27 iyun -12 iyul tarixlərində baş tutacaq
“Qarabağ” yoldaşlıq görüşündə “Zirə”ni məğlub edib
20 İyun 20:47
Futbol

“Qarabağ” yoldaşlıq görüşündə “Zirə”ni məğlub edib - YENİLƏNİB

Təlim-məşq toplanışı çərçivəsində üç yoxlama oyununun keçirilməsi planlaşdırılır
Dünya Seriyası: "Neftçi" Sumqayıt mərhələsinin 1/4 finalına vəsiqə qazanıb
20 İyun 18:32
Basketbol

Dünya Seriyası: "Neftçi" Sumqayıt mərhələsinin 1/4 finalına vəsiqə qazanıb - YENİLƏNİB

Azərbaycan millisi seçmə mərhələdə Tailand və Litvaya məğlub olub
Voleybol millimiz Gümüş Avropa Liqasını xalsız başa vurdu - YENİLƏNİB + FOTO
21 İyun 21:26
Voleybol

Voleybol millimiz Gümüş Avropa Liqasını xalsız başa vurdu - YENİLƏNİB + FOTO

Azərbaycan yığması son turda Portuqaliyaya 1:3 hesabı ilə məğlub olub