İnyaki Penya “Barselona”dan ayrılacaq

“Barselona”nın 27 yaşlı qapıçısı İnyaki Penya yay transfer pəncərəsində kataloniyalılardan ayrılacaq.
İdman.Biz bu barədə “Jijantes”ə istinadən məlumat verir.
Mənbənin məlumatına görə, klublar arasında danışıqlar xeyli irəlilədiyindən ispan qapıçı Yunanıstanın “Panatinaikos” klubuna keçməyə yaxındır. Transfer məbləğinin təxminən 3 milyon avro olacağı gözlənilir.
Oyunçunun “Barselona” ilə müqaviləsi 2029-cu ilə qədərdir, lakin klub onu pulsuz buraxmağa hazırdır və gələcək satışların müəyyən faizini təmin edən bəndi saxlayır.
İnyaki Penya “Barselona”nın gənclər sisteminin yetirməsidir. O, kataloniyalılar üçün 45 oyun keçirib, 64 qol buraxıb və 10 qapısını toxunulmaz saxlayıb. Ötən mövsüm Penya “Elçe”də icarə əsasında oynayıb.