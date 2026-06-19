“Liverpul” Diomande üçün 100 milyon avro ödəməyə hazır olduğunu bildirib

“Liverpul” “RB Leypsiq”ə cinah oyunçusu Yann Diomande üçün təxminən 100 milyon avro ödəməyə hazır olduqlarını bildirib.
İdman.Biz bu barədə jurnalist Devid Ornşteynə istinadən bildirir.
Mənbənin məlumatına görə, “Liverpul” 19 yaşlı futbolçu üçün yarışda liderlik edir. Lakin, “RB Leypsiq” Diomandeni satmaq istəmədiyi üçün mersisaydlılar başqa bir hücumçunu nəzərdən keçirməyə hazırdırlar. PSJ də cinah oyunçusu ilə maraqlanır.
Ötən mövsüm Diomande bütün yarışlarda 36 oyunda meydana çıxıb, 13 qol vurub və 10 məhsuldar ötürmə edib. Onun klubla hazırkı müqaviləsi 2030-cu ilin yayına qədərdir. Transfermarkt-dakı məlumata görə, onun bazar dəyəri 90 milyon avrodur.