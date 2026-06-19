19 İyun 2026
AZ

“Liverpul” Diomande üçün 100 milyon avro ödəməyə hazır olduğunu bildirib

Dünya futbolu
Xəbərlər
19 İyun 2026 00:24
118
“Liverpul” Diomande üçün 100 milyon avro ödəməyə hazır olduğunu bildirib

“Liverpul” “RB Leypsiq”ə cinah oyunçusu Yann Diomande üçün təxminən 100 milyon avro ödəməyə hazır olduqlarını bildirib.

İdman.Biz bu barədə jurnalist Devid Ornşteynə istinadən bildirir.

Mənbənin məlumatına görə, “Liverpul” 19 yaşlı futbolçu üçün yarışda liderlik edir. Lakin, “RB Leypsiq” Diomandeni satmaq istəmədiyi üçün mersisaydlılar başqa bir hücumçunu nəzərdən keçirməyə hazırdırlar. PSJ də cinah oyunçusu ilə maraqlanır.

Ötən mövsüm Diomande bütün yarışlarda 36 oyunda meydana çıxıb, 13 qol vurub və 10 məhsuldar ötürmə edib. Onun klubla hazırkı müqaviləsi 2030-cu ilin yayına qədərdir. Transfermarkt-dakı məlumata görə, onun bazar dəyəri 90 milyon avrodur.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Manzambi İsveçrə - Bosniya matçının ən yaxşı oyunçusu seçilib
01:56
DÇ-2026

Manzambi İsveçrə - Bosniya matçının ən yaxşı oyunçusu seçilib

Bu matçdan sonra İsveçrənin dörd xalı var
Kvinten Timber dünya çempionatında İsveçlə oyunu buraxacaq
01:19
DÇ-2026

Kvinten Timber dünya çempionatında İsveçlə oyunu buraxacaq

Timber məşq zamanı baş verən toqquşma zamanı yüngül beyin silkələnməsi alıb
DÇ-2026: İsveçrə möhtəşəm qələbə ilə qrup liderliyinə yüksəlir
01:00
DÇ-2026

DÇ-2026: İsveçrə möhtəşəm qələbə ilə qrup liderliyinə yüksəlir - YENİLƏNİB + VİDEO

Matçın hakimi portuqaliyalı Joau Pedru Pineyru idi
FİFA DÇ-2026 oyunlarına hazırlıqla bağlı protokola dəyişiklik edib
00:43
DÇ-2026

FİFA DÇ-2026 oyunlarına hazırlıqla bağlı protokola dəyişiklik edib

Tomas Tuxelin şikayəti nəzərə alınıb
“Tottenhem” “Brayton”dan Van Hekkenin transferini açıqlayıb
18 İyun 23:47
Dünya futbolu

“Tottenhem” “Brayton”dan Van Hekkenin transferini açıqlayıb

Van Hekke 2020-ci ilin sentyabr ayından bəri “Brayton”da çıxış edir
Manuel Noyer DÇ-2026-dan sonra millidə oynamayacağını bildirib
18 İyun 23:32
DÇ-2026

Manuel Noyer DÇ-2026-dan sonra millidə oynamayacağını bildirib

Manuel Noyerin 40 yaşı var

Ən çox oxunanlar

Dünya Qadın Seriyası: "Neftçi" Orlean mərhələsinin çempionudur
17 İyun 23:51
Basketbol

Dünya Qadın Seriyası: "Neftçi" Orlean mərhələsinin çempionudur - YENİLƏNİB

Finalda Azərbaycan klubu Fransa ilə qarşılaşıb
DÇ-2026-da növbəti sensasiya: Konqo DR Portuqaliyanı məyus etdi
17 İyun 23:01
DÇ-2026

DÇ-2026-da növbəti sensasiya: Konqo DR Portuqaliyanı məyus etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

ABŞ-ın Hyuston şəhərindəki “NRG stadium”da keçirilib
“Zirə” və “Neftçi”nin Konfrans Liqasındakı mümkün rəqibləri müəyyənləşib - YENİLƏNİB
17 İyun 16:45
Futbol

“Zirə” və “Neftçi”nin Konfrans Liqasındakı mümkün rəqibləri müəyyənləşib - YENİLƏNİB

İkinci təsnifat mərhələsinin matçları iyulun 23-ü və 30-da keçiriləcək
DÇ-2026: Fransa millisindən möhtəşəm başlanğıc
17 İyun 01:05
DÇ-2026

DÇ-2026: Fransa millisindən möhtəşəm başlanğıc - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyun İst-Raterforddakı “Metlife” stadionunda keçirilib