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Bellinqemlə qalmaqal yaşayan Valentin Barko “Çelsi”yə keçdi

Dünya futbolu
Xəbərlər
3 Avqust 2026 01:48
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Bellinqemlə qalmaqal yaşayan Valentin Barko “Çelsi”yə keçdi

Argentina futbol millisinin yarımmüdafiəçisi Valentin Barko “Strasbur”dan İngiltərənin “Çelsi” komandasına keçib.

İdman.Biz xəbər verir ki, 22 yaşlı futbolçu yeni komandası ilə 2033-cü ilin yayınadək müqavilə bağlayıb. Transferin maliyyə detalları açıqlanmayıb.

Mərkəz yarımmüdafiəçisi mövqeyində çıxış edən Barko sol cinah müdafiəçisi və vinger kimi də oynaya bilir. O, ötən mövsüm Fransa Liqa 1-də 27 matç keçirib, iki qol vurub və dörd məhsuldar ötürmə verib.

“Çelsi” və “Strasbur” ABŞ-li “BlueCo” konsorsiumunun idarəetmə strukturuna daxildir.

Xatırladaq ki, Barko 2026-cı il dünya çempionatının Argentina - İngiltərə yarımfinalından sonra Cud Bellinqemlə yaşadığı qarşıdurma ilə də gündəmə gəlib. Qarşılaşmada meydana çıxmayan yarımmüdafiəçi Argentina millisinin bərabərlik qolundan sonra ingiltərəli futbolçuların qarşısında nümayişkaranə şəkildə sevinib.

Argentina millisinin 2:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatan oyundan sonra Bellinqem Barkonun başının arxa hissəsinə əli ilə zərbə endirib. Futbolçuların müdaxiləsindən sonra qarşıdurma böyümədən dayandırılıb.

İdman.Biz
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