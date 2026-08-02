Zidan effekti: Fransa - İtaliya oyununun biletləri tükəndi

Fransa futbol millisinin baş məşqçisi Zinəddin Zidanın komanda ilə ilk ev oyununa azarkeşlər böyük maraq göstəriblər.
İdman.Biz “L'Équipe”yə istinadən xəbər verir ki, Fransa və İtaliya milliləri arasında keçiriləcək qarşılaşmanın bütün biletləri satılıb. Tutumu 80 min nəfər olan “Stad de Frans”da boş yer qalmayıb.
Görüş 2 oktyabrda UEFA Millətlər Liqasının A liqasının qrup mərhələsi çərçivəsində baş tutacaq. Matç Bakı vaxtı ilə saat 22:45-də başlayacaq.
Bu qarşılaşma Zidanın Fransa millisinin baş məşqçisi kimi debütü olmayacaq. Mütəxəssis ilk oyununu 25 sentyabrda Türkiyəyə qarşı keçirəcək. Fransa daha sonra Belçikanın qonağı olacaq və İtaliya ilə matç Zidanın yığmanın sükanı arxasında ölkədəki ilk görüşü olacaq.
Fransa - İtaliya qarşılaşması 2006-cı il dünya çempionatının finalını da xatırladır. Həmin görüş Zidanın futbolçu karyerasındakı son matç olmuşdu. 9 iyul 2006-cı ildə keçirilən dünya çempionatının finalı həm də Zidanın Marko Materatsini başla vuraraq yıxması və 110-cu dəqiqədə qırmızı vərəqə alaraq meydanı vaxtından əvvəl tərk etməsi ilə məşhurdur.