Fransanın “Brest” futbol klubunun baş məşqçisi vəfat edib

Fransanın “Brest” futbol klubunun baş məşqçisi Erik Roy 58 yaşında vəfat edib.
İdman.Biz-in xəbərinə görə, ailəsi onun üç il yarımdır ki, mədəaltı vəzi xərçəngi ilə mübarizə apardığını açıqlayıb.
“Erik son üç il yarımı mədəaltı vəzi xərçəngi ilə mübarizə aparıb. Bu müddət ərzində o, hələ də bizi heyrətləndirən bir güclə yaşamağa davam edib. Bu güc ailəsinə olan sevgisi, futbola olan sevgisi, işi və heç vaxt sarsılmaz ehtirası ilə idarə olunub.
Son illərdə qazandığı uğurlar bizim üçün fövqəladə olaraq qalacaq. Belə güclü bir kluba, belə bir komandaya, belə güclü bir tarixə rəhbərlik edərkən bu sınaqlara dözməsi onun kim olduğu haqqında çox şey deyir”, - deyə “L'Équipe” qəzeti Roy ailəsindən sitat gətirib.
Roy 2023-cü ilin yanvar ayından bəri “Brest”ə rəhbərlik edirdi və 2023/2024 mövsümünün sonunda klubu tarixində ilk dəfə Çempionlar Liqasına çıxarıb. Oyunçu kimi o, “Nitsa”, “Lion”, “Marsel”, “Trua”, “Sanderlend” və “Rayo Valyekano”da oynayıb.