“Trabzonspor” Məhəmməd Salah transferi ilə bağlı iddianı təkzib edib

Misir millisinin və İngiltərənin “Liverpul” komandasının sabiq hücumçusu Məhəmməd Salahın Türkiyənin “Trabzonspor” klubu ilə razılığa gəldiyi barədə iddia yayılıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, “Fotomaç” 34 yaşlı hücumçuya illik 17 milyon avro (33 milyon manat) və bonuslar nəzərdə tutan iki illik müqavilə təklif edildiyini yazıb. Xəbərdə Salahın gələn həftə Trabzona gedərək rəsmi müqavilə imzalayacağı bildirilib.
Lakin “Trabzonspor”un prezidenti Ertuğrul Doğan yayılan məlumatı təkzib edib. Klub rəhbəri Məhəmməd Salahla razılaşmanın olmadığını və futbolçunun Trabzona səfərinin planlaşdırılmadığını vurğulayıb.
“BeIN Sports”un məlumatına görə, “Trabzonspor” tərəfi transfer iddialarını təsdiqləməsə də, Salahın meneceri ilə ilkin əlaqə yaradılıb. Mənbə iki illik müqavilə və forma satışından pay verilməsi barədə məlumatların həqiqəti əks etdirmədiyini qeyd edib.
“Liverpul” Məhəmməd Salahın 2025/26 mövsümünün sonunda komandadan ayrıldığını rəsmən açıqlayıb.