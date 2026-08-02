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Nəriman Axundzadənin Messi ilə ilk qarşılaşması alınmadı - VİDEO

Futbol
Xəbərlər
2 Avqust 2026 11:15
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Nəriman Axundzadənin Messi ilə ilk qarşılaşması alınmadı - VİDEO

Azərbaycan millisinin hücumçusu Nəriman Axundzadənin formasını geyindiyi ABŞ təmsilçisi “Kolumbus Kryu” MLS-də növbəti oyununu keçirib.

İdman.Biz xəbər verir ki, komanda səfərdə “İnter Mayami” ilə qarşılaşıb. Dörd qolun vurulduğu görüşdə qalib müəyyənləşməyib - 2:2.

Nəriman Axundzadə komandanın heyətinə salınmayıb.

Görüş Lionel Messinin dönüşü ilə də yadda qalıb. Argentina millisinin hücumçusu 2026-cı il dünya çempionatının finalından sonra ilk oyununa çıxıb. Messi 53-cü dəqiqədə meydana daxil olsa da, fərqlənə bilməyib.

Meydan sahiblərinin qollarını 16-cı dəqiqədə Luis Suares və birinci hissəyə əlavə olunan beşinci dəqiqədə Allen vurub. “Kolumbus Kryu”nun heyətində 34-cü dəqiqədə Kazemiro avtoqolla yadda qalıb, 84-cü dəqiqədə isə Mendes hesabı bərabərləşdirib.

İdman.Biz
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