Sebalyos “Real Madrid”dən azad agent kimi ayrılacaq

Yarımmüdafiəçi Daniel Sebalyos mövsümün sonunda “Real Madrid”dən azad agent kimi ayrılacaq.
İdman.Biz-in xəbərinə görə, bu barədə insayder Fabrizio Romano bildirib.
Məlumata görə, qərar artıq qəbul edilib. 29 yaşlı yarımmüdafiəçi “Real Madrid”in baş məşqçisi Joze Mourinyonun planlarında yoxdur. Sebalyos karyerasında yeni bir mərhələyə hazırdır. Əvvəllər futbolçunun “Betis”ə qayıtmaq istədiyi və “Real Madrid”ə müqaviləsinin son ilindən imtina etmək təklif etdiyi bildirilirdi, lakin Madrid klubu onun üçün 7-8 milyon avroya ümid edirdi.
“Betis” Sebalyosu transfer etməkdə maraqlı olan klublardan biridir. “Ayaks” da may ayında ona maraq göstərsə də, oyunçu bu variantı nəzərdən keçirməyib. Yarımmüdafiəçinin “Real Madrid”lə müqaviləsi 2027-ci ilin yayına qədərdir.