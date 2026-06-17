Kot-d'İvuarın hücumçusu danışılmış oyunlarda günahlandırılır

Kot-d'İvuarın hücumçusu Elli Vai Fransa polisi tərəfindən danışılmış oyunlarda şübhəli bilinərək həbs edilib.
İdman.Biz bildirir ki, “Ayntraxt Frankfurt”dan “Nitsa”ya icarəyə verilən 23 yaşlı hücumçu, Liqa 1-də “Sent-Etyen”ə qarşı 4:1 hesablı qələbə qazandıqları oyunda iki qol vurduqdan sonra saxlanılıb.
Mənbənin məlumatına görə, istintaq Fransa Peşəkar Futbol Liqasının (LFP) 17 mayda “Nitsa”nın “Mets”ə qarşı oyununa şübhəli mərclər, xüsusən də Vainin sarı vərəqə alması barədə bildirişlər aldıqdan sonra başlayıb. Matçın 35-ci dəqiqəsində hücumçu mövsümün beşinci kobud hərəkətinə görə sarı vərəqə alıb və bu, onun “Sent-Etyen”ə qarşı pley-offun ilk oyununu buraxmasına səbəb olub. Daha sonra dindirildikdən sonra sərbəst buraxılıb, lakin istintaq davam edir.
“Fransanın Liqa 1-də oynayan 23 yaşlı futbolçunun 29 mayda Marsel prokurorluğu tərəfindən mütəşəkkil fırıldaqçılıq, idmanda mütəşəkkil korrupsiya, cinayət yolu ilə əldə edilən gəlirlərin idarə edilməsi və çirkli pulların yuyulması iddiaları ilə bağlı başlanan istintaq çərçivəsində həbs olunduğunu təsdiqləyə bilərik. O, polis bölməsində dindirildikdən sonra sərbəst buraxılıb. İstintaq davam edir”, - deyə “The Athletic” qəzeti Marsel prokurorluğunun sözçüsündən sitat gətirib.
Vai şübhəli oyundan dörd gün əvvəl, 15 mayda Kot-d'İvuar millisinin 2026-cı il dünya çempionatı üçün heyətinə daxil edilib. ABŞ-da keçirilən turnirdə o, Ekvadorla (1:0) matçda start heyətində meydana çıxıb, 55 dəqiqə oynayıb. Kot-d'İvuarın növbəti oyunu şənbə günü Torontoda Almaniyaya qarşı olacaq. Hücumçu əvvəllər Fransada gənclər səviyyəsində oynayıb, lakin mart ayında vətəndaşlığını dəyişib.