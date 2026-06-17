“Real Madrid” Sebalyosu azad agent kimi buraxmaqdan imtina edib

Yarımmüdafiəçi Daniel Sebalyos bu yay “Betis”ə qayıtmaq istəyir, lakin “Real Madrid” onu pulsuz buraxmağa hazır deyil.
İdman.Biz bu barədə Mundo Deportivo-ya istinadən xəbər verir.
Mənbənin məlumatına görə, 29 yaşlı yarımmüdafiəçi Madrid klubuna müqaviləsinin son ilini azad agent olmaq müqabilində təklif edib. Lakin “Real Madrid” təklifi rədd edib və oyunçu üçün ən azı 7-8 milyon avro almağı gözləyir.
“Betis” özü Sebalyosun qayıtması üçün nominal ödənişdən artıq pul ödəməyə hazır deyil. “Ayaks” da yarımmüdafiəçi ilə maraqlanır və “Real Madrid”lə 6 milyon avroya razılığa gəlməyə yaxındır, lakin oyunçunun özü bu variantı nəzərdən keçirmir. Sebalyosun “Real Madrid”lə hazırkı müqaviləsi 2027-ci ilin yayına qədərdir.