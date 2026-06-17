17 İyun 2026
AZ

“Real Madrid” Sebalyosu azad agent kimi buraxmaqdan imtina edib

Dünya futbolu
Xəbərlər
17 İyun 2026 00:19
28
“Real Madrid” Sebalyosu azad agent kimi buraxmaqdan imtina edib

Yarımmüdafiəçi Daniel Sebalyos bu yay “Betis”ə qayıtmaq istəyir, lakin “Real Madrid” onu pulsuz buraxmağa hazır deyil.

İdman.Biz bu barədə Mundo Deportivo-ya istinadən xəbər verir.

Mənbənin məlumatına görə, 29 yaşlı yarımmüdafiəçi Madrid klubuna müqaviləsinin son ilini azad agent olmaq müqabilində təklif edib. Lakin “Real Madrid” təklifi rədd edib və oyunçu üçün ən azı 7-8 milyon avro almağı gözləyir.

“Betis” özü Sebalyosun qayıtması üçün nominal ödənişdən artıq pul ödəməyə hazır deyil. “Ayaks” da yarımmüdafiəçi ilə maraqlanır və “Real Madrid”lə 6 milyon avroya razılığa gəlməyə yaxındır, lakin oyunçunun özü bu variantı nəzərdən keçirmir. Sebalyosun “Real Madrid”lə hazırkı müqaviləsi 2027-ci ilin yayına qədərdir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

DÇ-2026: Fransa - Seneqal matçında ikinci hissədir
00:10
DÇ-2026

DÇ-2026: Fransa - Seneqal matçında ikinci hissədir - YENİLƏNİR

Oyun İst-Raterforddakı “Metlife” stadionunda keçirilir
Ruben Amorim “Milan”ın baş məşqçisi təyin olunub
16 İyun 23:43
Dünya futbolu

Ruben Amorim “Milan”ın baş məşqçisi təyin olunub

Amorim əvvəllər “Mançester Yunayted”i idarə edib
ABŞ-da Jozimar Vozinyanın anasına viza almağa kömək etməyə hazırdırlar
16 İyun 23:14
DÇ-2026

ABŞ-da Jozimar Vozinyanın anasına viza almağa kömək etməyə hazırdırlar

Ceffris ABŞ Dövlət Katibi Marko Rubioya müraciət edib
Merts Trampa Almaniya millisinin formasını hədiyyə edib
16 İyun 22:59
DÇ-2026

Merts Trampa Almaniya millisinin formasını hədiyyə edib - FOTO

Formada prezidentin adı və 47 rəqəmi var
“İnter” “Real”ın yarımmüdafiəçisi Kamavinqa ilə maraqlanır
16 İyun 21:55
Dünya futbolu

“İnter” “Real”ın yarımmüdafiəçisi Kamavinqa ilə maraqlanır

Kamavinqa bütün yarışlarda 43 oyunda meydana çıxıb, iki qol vurub
“Liverpul”un eks-qapıçısı: “İngiltərə dünya çempionu ola bilər”
16 İyun 20:23
DÇ-2026

“Liverpul”un eks-qapıçısı: “İngiltərə dünya çempionu ola bilər”

İngiltərə dünya çempionatında ilk oyununu Xorvatiyaya qarşı keçirəcək

Ən çox oxunanlar

DÇ-2026: Amad Diallo 90-cı dəqiqədə Kot-d’İvuarı qələbəyə daşıdı – YENİLƏNİR+VİDEO
15 İyun 05:13
DÇ-2026

DÇ-2026: Amad Diallo 90-cı dəqiqədə Kot-d’İvuarı qələbəyə daşıdı – YENİLƏNİR+VİDEO

Afrika təmsilçisi Ekvador üzərində minimalhesablı qələbəni son dəqiqələrdə qazandı
DÇ-2026: Qətər - İsveçrə oyununda qalib müəyyənləşmədi
14 İyun 01:06
DÇ-2026

DÇ-2026: Qətər - İsveçrə oyununda qalib müəyyənləşmədi - YENİLƏNİB + VİDEO

Komandalar hərəyə bir xal toplayıb
Azərbaycan voleybol millisi İspaniyada büdrədi - YENİLƏNİB
14 İyun 22:28
Voleybol

Azərbaycan voleybol millisi İspaniyada büdrədi - YENİLƏNİB

Qadın voleybolçularımız Avropa Liqasının İspaniya mərhələsini bir qələbə və bir məğlubiyyətlə tamamlayıblar
Bir xallıq zəfər, Antverpen bileti: Qadın millimiz Avropa Kubokunda - YENİLƏNİB + VİDEO
14 İyun 20:35
Basketbol

Bir xallıq zəfər, Antverpen bileti: Qadın millimiz Avropa Kubokunda - YENİLƏNİB + VİDEO

Azərbaycanın 3x3 basketbol komandası gərgin finalda İrlandiyanı 21:20 hesabı ilə məğlub edib