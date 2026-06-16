Rüdiger Mourinyonun “Real”a qayıtmasını şərh edib

“Real Madrid”in mərkəz müdafiəçisi Antonio Rüdiger komandanın yeni baş məşqçisi Joze Mourinyo haqqında fikirlərini bölüşüb.
İdman.Biz bildirir ki, portuqaliyalı məşqçi 13 il sonra “Real Madrid”ə qayıdıb.
“Mourinyo kimi məşqçi gerçəkləşən bir xəyaldır. Mən onunla işləməyə hazıram”, - deyə “Madrid Zone” Rüdigerdən sitat gətirib.
Mourinyo bu ilin yanvar ayında Xabi Alonsonun istefasından sonra kluba qoşulan Alvaro Arbeloanı əvəz edib.
“Benfika”nın məşqçisi “Los Blancos”la 2029-cu ilin ortalarına qədər müqavilə imzalayıb. Mourinyo əvvəllər 2010-cu ildən 2013-cü ilə qədər “Real Madrid”in baş məşqçisi olub. Bu müddət ərzində o, komandanı İspaniya liqasının tituluna, eləcə də İspaniya Kuboku və Super Kubokuna gətirib çıxarıb.