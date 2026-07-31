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“Tottenhem” Ferran Torres üçün “Arsenal”la rəqabət apara bilər

Dünya futbolu
Xəbərlər
31 İyul 2026 19:39
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“Tottenhem” Ferran Torres üçün “Arsenal”la rəqabət apara bilər

“Bornmut”un hücumçusu Eli Krupidən rədd cavabı aldıqdan sonra “Tottenhem” “Barselona”nın hücumçusu Ferran Torreslə maraqlanır.

İdman.Biz bu barədə Sport.es-ə istinadən xəbər verir.

Mənbənin məlumatına görə, “Arsenal” da “Real Madrid”dən cinah hücumçusu Vinisius Junior ilə müqavilə imzalamaq üçün danışıqlarda irəliləyiş əldə edə bilmədikdən sonra 2026-cı il Dünya Kubokunun qalibi ilə maraqlanır. "Atletiko Madrid"dən hücumçu Julian Alvarezin transferi də ehtimal olunmur.

“Barselona”nın hücumçunun müqaviləsini uzatmaqda maraqlı olduğu vurğulanır. Torresin gələcəyi özünün qərarından asılıdır.

Ötən mövsüm Torres bütün yarışlarda 49 oyun keçirib, 21 qol vurub və üç məhsuldar ötürmə edib. Onun klubla hazırkı müqaviləsi 2027-ci ilin yayına qədərdir. Transfermarkt portalında verilən məlumata görə, futbolçunun bazar dəyəri 50 milyon avrodur.

İdman.Biz
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