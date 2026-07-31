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Voytsex Şensnı karyerasını nə vaxt bitirəcəyindən danışıb

Dünya futbolu
Xəbərlər
31 İyul 2026 18:42
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Voytsex Şensnı karyerasını nə vaxt bitirəcəyindən danışıb

"Barselona"nın polşalı qapıçısı Voytsex Şensnı karyerasını bitirməsi ilə bağlı sualı cavablandırıb.

İdman.Biz bildirir ki, o, bir neçə il əvvəl karyerasını bitirməyi planlaşdırdığı üçün heç bir plan qura bilmədiyini, lakin hələ də oynadığını vurğulayıb.

"Karyeramı bitirməyi planlaşdırırammı? Bir neçə il əvvəl bu barədə düşünmüşdüm, amma hələ də sizinlə birlikdəyəm. Ona görə də heç bir plan qura bilmirəm. Robert Levandovski getdiyinə görə, komanda yoldaşlarımla ispan dilində danışmaq üçün daha çox vaxtım olacaq", - deyə Sport.es Şçesnidən sitat gətirib.

Voytsexin "Barselona" ilə hazırkı müqaviləsi 2027-ci ilin yayına qədərdir.

İdman.Biz
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