“Çelsi”yə şərti transfer qadağası tətbiq olunub

İngiltərə Futbol Assosiasiyası (FA) rəsmi saytında "Çelsi"nin Roman Abramoviçin rəhbərliyi altında vasitəçi qayda pozuntularına görə xal endirimindən yayındığını açıqlayıb.
İdman.Biz bildirir ki, klub 10 milyon funt sterlinq (11,7 milyon avro) cərimə ödəməli olacaq. "Göylər" həmçinin iki pəncərə üçün transfer qadağası alıb.
2023-cü ilin noyabr ayında Eden Azar, N'Golo Kante, Willian və Samuel Eto'onun agentlərinə ödənişlər səbəbindən "Çelsi"nin Maliyyə Ədalətli Oyununu pozması ehtimalı barədə məlumatlar ortaya çıxıb. London klubu sanksiyalardan yayınmaq üçün Premyer Liqa ilə kompensasiya ödənişləri ilə bağlı danışıqlar aparırdı. 2025-ci ildə İngiltərə Futbol Assosiasiyası 2009-cu ildən 2022-ci ilə qədər "Çelsi"yə qarşı qayda pozuntularına görə 74 ittiham irəli sürüb.
"Çelsi" dinləmədən əvvəl FA E1.2 Qaydasının 74 pozuntusunu etiraf etdi və Müstəqil Tənzimləmə Komissiyası 30 iyun 2027-ci ilə qədər dayandırılmış altı xal endirimi və 10 milyon funt sterlinq cərimə tətbiq etdi.
Klub xalların silinməsinə qarşı apelyasiya şikayəti verdi və Müstəqil Apelyasiya Şurası apelyasiyanı təmin etdi və əlavə dinləmədən sonra cəzanı ləğv etdi. Bunun əvəzinə, Apelyasiya Şurası yeni oyunçuların qeydiyyatına ardıcıl iki tam transfer pəncərəsi üçün şərti olaraq 30 iyun 2027-ci ilə qədər qadağa qoyub.
Tənzimləmə Komissiyası tərəfindən tətbiq edilən 10 milyon funt sterlinq cərimə apelyasiya şikayəti verilə bilməzdi və bütün məbləğ gənclər futbolunun inkişafına yatırılacaq", - deyə FA-nın bəyanatında bildirilir.