14 İyun 2026
AZ

Ruben Amorim “Milan”ı çalışdırmağa razılıq verib - Şira

Dünya futbolu
Xəbərlər
14 İyun 2026 03:11
41
Ruben Amorim “Milan”ı çalışdırmağa razılıq verib - Şira

“Mançester Yunayted”in keçmiş baş məşqçisi Ruben Amorim “Milan”ı çalışdırmağa hazırdır.

İdman.Biz bildirir ki, bu barədə insayder Nikolo Şira sosial mediada məlumat verib.

Mənbənin məlumatına görə, tərəflər 2029-cu ilin yayına qədər davam edəcək əmək müqaviləsi müzakirə edirlər. Bu müqaviləyə əsasən, portuqaliyalı məşqçi mövsümdə 4 milyon avro qazanacaq. Məşqçi “Rossoneri”ni çalışdırmağa razılıq verib və klub rəhbərliyinin yekun qərarını gözləyir.

Ruben Amorim 2024-cü ilin noyabrından 2026-cı ilin yanvarına qədər “Mançester Yunayted”i çalışdırıb. Onun karyerasında 2Sportinq Lissabon”, “Braqa” və digər klublar da yer alıb.

Ötən mövsüm “Milan” Seriya A turnir cədvəlində beşinci yeri tutub.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Qətər millisi tarixində dünya çempionatlarında ilk xalını qazanıb
02:31
DÇ-2026

Qətər millisi tarixində dünya çempionatlarında ilk xalını qazanıb

Qətər DÇ-2026-dək yalnız bir dünya çempionatında iştirak edib
Pepe Mourinyo ilə işləmək barədə şayiələrə reaksiya verib
01:57
Dünya futbolu

Pepe Mourinyo ilə işləmək barədə şayiələrə reaksiya verib

Pepe 2007-ci ildən 2017-ci ilə qədər “Real Madrid”də oynayıb
Markinyos Ançelottinin Braziliya yığmasında nəyi dəyişdiyini deyib
01:38
DÇ-2026

Markinyos Ançelottinin Braziliya yığmasında nəyi dəyişdiyini deyib

İtaliyalı məşqçi 12 may 2025-ci ildə milli komandanın rəhbərliyinə keçib
İsveçrə dünya çempionatları tarixində bir ilki həyata keçirib
01:19
DÇ-2026

İsveçrə dünya çempionatları tarixində bir ilki həyata keçirib

Briel Embolo 17-ci dəqiqədə penalti zərbəsi ilə hesabı açıb
DÇ-2026: B qrupunda hesab dəyişmir
01:06
DÇ-2026

DÇ-2026: B qrupunda hesab dəyişmir - YENİLƏNİB + VİDEO

Günün ilk oyunu Qətər və İsveçrə arasında keçirilib
Montella Avstraliya millisinin güclü tərəflərindən danışıb
00:18
DÇ-2026

Montella Avstraliya millisinin güclü tərəflərindən danışıb

Türkiyə ABŞ, Paraqvay və Avstraliya ilə D qrupunda oynayacaq

Ən çox oxunanlar

DÇ-2026: Meksika açılış oyununda CAR-ı məğlub edib
12 İyun 01:04
DÇ-2026

DÇ-2026: Meksika açılış oyununda CAR-ı məğlub edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Turnirdə ümumilikdə 48 milli komanda yarışacaq
DÇ-2026: Kanada - Bosniya və Herseqovina oyununda qalib müəyyənləşməyib
13 İyun 00:57
DÇ-2026

DÇ-2026: Kanada - Bosniya və Herseqovina oyununda qalib müəyyənləşməyib - YENİLƏNİB + VİDEO

DÇ-2026-nın B qrupunun ilk tur matçı Torontoda keçirilib
Qurban Qurbanov azarkeşin arzusunu gerçəkləşdirib
11 İyun 20:00
Azərbaycan futbolu

Qurban Qurbanov azarkeşin arzusunu gerçəkləşdirib - FOTO

Görüş zamanı xüsusi qonağa klubun forması təqdim olunub
Avropa Liqası: Kişi voleybolçulardan ibarət millimiz meydan sahiblərinə uduzub
12 İyun 21:49
Voleybol

Avropa Liqası: Kişi voleybolçulardan ibarət millimiz meydan sahiblərinə uduzub - YENİLƏNİB

Bu mərhələnin oyunları Rumıniyanın Mioveni şəhərində təşkil olunur