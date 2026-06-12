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Modriç DÇ-2026-dan sonra karyerasını başa vura bilər

Dünya futbolu
Xəbərlər
12 İyun 2026 22:47
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Modriç DÇ-2026-dan sonra karyerasını başa vura bilər

Luka Modriç karyerasını bitirmək üzrədir.

İdman.Biz bu barədə AS-a istinadən xəbər verir.

Yarımmüdafiəçinin “Milan”la müqaviləsi iyunun sonunda bitir və əgər əsaslı bir dəyişiklik olmazsa, 40 yaşlı yarımmüdafiəçi dünya çempionatından sonra peşəkar futboldan ayrılacaq.

Qeyd edək ki, Modriç son həftələrdə bir neçə təklif alıb, lakin hazırda karyerasını davam etdirmək üçün lazımi motivasiyaya malik deyil.

Luka “Real Madrid”ə qayıda bilər, amma oyunçu kimi yox. Həm klub, həm də oyunçu hesab edirlər ki, onun evi Madriddir.

İdman.Biz
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