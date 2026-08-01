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Böyük Britaniyanın baş naziri İnfantinonu istefa verməyə çağırıb

Dünya futbolu
Xəbərlər
1 Avqust 2026 03:05
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Böyük Britaniyanın baş naziri İnfantinonu istefa verməyə çağırıb

Britaniya Baş naziri Endryu Börnhem hesab edir ki, futbol konfederasiyaları dünya çempionatı hüquqlarının özəl investorlara satılmasına qarşı çıxdıqdan sonra FIFA prezidenti Canni İnfantino istefa verməlidir.

İdman.Biz xəbər verir ki, daha əvvəl Avropa Parlamentinin FIFA prezidentini bəzi turnir hüquqlarını özəl investorlara satmaq planı ilə bağlı dinləməyə çağırmağa hazırlaşdığı bildirilib.

“Bu, inanılmaz bir təklif idi. Bu planın hətta irəli sürülə biləcəyi fikri, mənim fikrimcə, FIFA prezidentinin təşkilata rəhbərlik etmək üçün doğru insan olmadığını göstərir”, - deyə "The Telegraph" qəzeti Börnhemdən sitat gətirir.

30 iyulda UEFA, hüquqlar özəl investorlara satılarsa, FIFA tərəfindən maliyyələşdirilən turnirləri boykot etməyə hazır olduğunu açıqladı. Elə həmin gün KONKAKAF FIFA tərəfindən təklif edilən ideyanı rədd etdi. 31 iyulda AFC UEFA və KONKAKAF-ı dəstəklədi.

İdman.Biz
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