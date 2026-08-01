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“Sportinq” yoldaşlıq oyununda “Nottingem Forest”i darmadağın edib

Dünya futbolu
Xəbərlər
1 Avqust 2026 01:30
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“Sportinq” yoldaşlıq oyununda “Nottingem Forest”i darmadağın edib

“Sportinq” (Portuqaliya) və “Nottingem Forest” (İngiltərə) futbol klubları arasında keçirilən yoldaşlıq oyunu başa çatıb.

İdman.Biz bildirir ki, matç Portuqaliya komandasının 4:1 hesablı qələbəsi ilə bitib.

Qonaq komandanın hücumçusu İqor Jezus 2-ci dəqiqədə hesabı açıb. Müdafiəçi Qonsalo İnasio 14-cü dəqiqədə hesabı bərabərləşdirib. Yarımmüdafiəçi İssa Doumbia 61-ci dəqiqədə “Sportinq”ə üstünlük qazandırıb. Dörd dəqiqə sonra hücumçu Rafael Nel Portuqaliya klubunun üstünlüyünü artırıb. Nel daha sonra 84-cü dəqiqədə yekun hesabı müəyyənləşdirib.

İdman.Biz
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