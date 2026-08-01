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CONMEBOL İnfantinonun planı ilə bağlı mövqeyini açıqlayıb

Dünya futbolu
Xəbərlər
1 Avqust 2026 01:54
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CONMEBOL İnfantinonun planı ilə bağlı mövqeyini açıqlayıb

Cənubi Amerika Futbol Konfederasiyası (CONMEBOL) rəsmi saytında FİFA prezidenti Canni İnfantinonun dünya çempionatındakı paylarını özəl investorlara satmaq niyyəti ilə bağlı mövqeyini açıqlayan bir bəyanat yayımlayıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, FİFA daha əvvəl 20 milyard dollarlıq törəmə şirkətin yaradılması üçün layihə konsepsiyasını dərc etmişdi. Bu törəmə şirkətin dörddə birinin özəl investorlara 4,2 milyard dollara satılması planlaşdırılır.

“CONMEBOL bir daha təsdiqləyir ki, onun prioriteti həmişə futbol olacaq: onun dəyərləri, onun insanları və onu dünyanın ən populyar idman növünə çevirən ehtiras. Biz başa düşürük ki, futbolun inkişafı kommersiya və maliyyə qərarları tələb edir. Lakin bu qərarlar həmişə idmana xidmət etməli və heç vaxt onun mahiyyətindən üstün tutulmamalıdır.

Futbol həmişə birinci yerdədir.

FİFA-ya FFE layihəsi ilə bağlı təqdim edilən təklifi öyrəndikdən və institusional prosedurlarına uyğun olaraq, CONMEBOL üzv assosiasiyaları ilə məsləhətləşmə prosesinə başladı və təklifi bu məsələnin tələb etdiyi məsuliyyət və hərtərəfli təhlil etmək və qiymətləndirmək məqsədi ilə Şuranın iclasını çağırdı.

Bu məqsədlə, CONMEBOL FFE layihəsinin əhatə dairəsi, strukturu, idarəçiliyi və potensial təsiri ilə bağlı müxtəlif aspektlər üzrə FİFA-dan əlavə məlumat və aydınlaşdırma tələb edib.

CONMEBOL ehtiyatlı, məsuliyyətli və əməkdaşlıq ruhunda hərəkət etməyə davam edəcək, dünya futbolunun möhkəmlənməsinə yalnız institusional kanallar və yaxşı idarəetmə prinsipləri vasitəsilə töhfə verəcək.

CONMEBOL bütün futbol ailəsi daxilində birliyə və futbolun həmişə bütün digər maraqlardan üstün tutulmasına çağırır”, - mətbuat xidmətinin CONMEBOL-un rəsmi saytında dərc olunmuş açıqlamasında deyilir.

İdman.Biz
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