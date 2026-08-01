1 Avqust 2026
AZ

Avropa Parlamenti İnfantinonu dinləməyə çağırmaq istəyir

Dünya futbolu
Xəbərlər
1 Avqust 2026 01:49
74
Avropa Parlamenti İnfantinonu dinləməyə çağırmaq istəyir

Avropa Parlamenti FIFA prezidenti Canni İnfantinonun bəzi turnir hüquqlarını özəl investorlara satmaq planı ilə bağlı dinləməyə çağırmağa hazırlaşır.

İdman.Biz bu barədə “Euronews”a istinadən xəbər verir.

Mənbəyə görə, Avropa Parlamentinin üzvləri arasında yayılan məktubda İnfantinonun "FİFA-nın özünün açıq şəkildə müdafiə etdiyi şəffaflıq və demokratik hesabatlılıq" ruhunda rəsmilərin suallarına birbaşa cavab verməsi tələb olunur.

Avropa Parlamentinin polşalı üzvü Boqdan Zdrojevski tərəfindən yayılan məktubda İnfantinonun FIFA prezidenti kimi hərəkətləri birbaşa tənqid olunur və izahat vermək üçün Avropa Parlamentinə gəlməsi tələb olunur.

30 iyulda UEFA hüquqlar özəl investorlara satılacağı təqdirdə FIFA tərəfindən maliyyələşdirilən turnirləri boykot etməyə hazır olduğunu açıqladı. Elə həmin gün KONKAKAF FIFA tərəfindən təklif edilən ideyanı rədd etdi. 31 iyulda AFC UEFA və KONKAKAF-ı dəstəklədi.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

FİFA DÇ-2030-un iştirakçılarının sayını 64-ə çatdırmaq prosesini sürətləndirib
02:10
Dünya futbolu

FİFA DÇ-2030-un iştirakçılarının sayını 64-ə çatdırmaq prosesini sürətləndirib

UEFA-nın boykotu FİFA-nı yolundan çəkindirməyib
CONMEBOL İnfantinonun planı ilə bağlı mövqeyini açıqlayıb
01:54
Dünya futbolu

CONMEBOL İnfantinonun planı ilə bağlı mövqeyini açıqlayıb

Cənubi Amerika Futbol Konfederasiyası birbaşa İnfantinoya qarşı mövqe tutmayıb
“Sportinq” yoldaşlıq oyununda “Nottingem Forest”i darmadağın edib
01:30
Dünya futbolu

“Sportinq” yoldaşlıq oyununda “Nottingem Forest”i darmadağın edib

Qarşılaşma Portuqaliya klubunun 4:1 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb
“Barselona” “Birminhem Siti”yə penaltilər seriyasında məğlub olub
01:11
Dünya futbolu

“Barselona” “Birminhem Siti”yə penaltilər seriyasında məğlub olub

“Birminhem Siti” ötən mövsüm Çempionşip turnir cədvəlində 10-cu yeri tutub
İspaniya və Portuqaliya DÇ-2030-a ev sahibliyindən imtina etməyə hazırdırlar
00:52
Dünya futbolu

İspaniya və Portuqaliya DÇ-2030-a ev sahibliyindən imtina etməyə hazırdırlar

İspaniya, Portuqaliya və Mərakeş 2030-cu il dünya çempionatına birgə ev sahibliyi etməlidirlər
Tramp İnfantino ilə dünya çempionatı hüquqlarının satışını heç vaxt müzakirə etmədiyini bildirib
31 İyul 23:57
Dünya futbolu

Tramp İnfantino ilə dünya çempionatı hüquqlarının satışını heç vaxt müzakirə etmədiyini bildirib

FİFA daha əvvəl 20 milyard dollarlıq törəmə şirkətin yaradılması üçün layihə konsepsiyasını dərc edib

Ən çox oxunanlar

“Qarabağ” UEFA Avropa Liqasında mübarizəni dayandırdı
31 İyul 00:48
Futbol

“Qarabağ” UEFA Avropa Liqasında mübarizəni dayandırdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Ağdam klubu mübarizəsini Konfrans Liqasında davam etdirəcək
U-17 dünya çempionatı: Qadın güləşçilərimiz üçün bürünc medal şansı qalır - YENİLƏNİB
30 İyul 22:22
Güləş

U-17 dünya çempionatı: Qadın güləşçilərimiz üçün bürünc medal şansı qalır - YENİLƏNİB

Azərbaycanı mundialda 29 pəhləvan təmsil edir
Konfrans Liqası: “Neftçi” qələbəyə rəğmən mübarizədən kənarlaşdırıldı
30 İyul 22:54
Futbol

Konfrans Liqası: “Neftçi” qələbəyə rəğmən mübarizədən kənarlaşdırıldı - YENİLƏNİB + VİDEO

"Dinamo Minsk" növbəti mərhələyə keçdi
U-18 basketbol millimiz Çexiyaya məğlub olub
30 İyul 00:04
Basketbol

U-18 basketbol millimiz Çexiyaya məğlub olub - YENİLƏNİB

Millimiz B qrupunu 2 qələbə, 3 məğlubiyyət ilə başa vurub