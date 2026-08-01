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FİFA DÇ-2030-un iştirakçılarının sayını 64-ə çatdırmaq prosesini sürətləndirib

Dünya futbolu
Xəbərlər
1 Avqust 2026 02:10
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FİFA DÇ-2030-un iştirakçılarının sayını 64-ə çatdırmaq prosesini sürətləndirib

FİFA, UEFA-nın yarış hüquqlarını özəl investorlara satacağı təqdirdə boykot etməsi səbəbindən 2030-cu il dünya çempionatını 48-dən 64 komandaya genişləndirmək prosesini sürətləndirib.

İdman.Biz bildirir ki, Bu barədə təşkilat tərəfindən yayılan məxfi sənədi əldə edən Sky News jurnalisti Rob Harris məlumat verib.

“FIFA dünya çempionatının mümkün genişləndirilməsinin strateji təsirlərini nəzərdən keçirir. Bu baxımdan, FİFA, 2030-cu il turnirindən başlayaraq dünya çempionatının 48 komandadan 64 komandaya genişləndirilməsinin turnirin cəlbediciliyinə və futbol ekosisteminə necə təsir edib-etməyəcəyini müəyyən etmək üçün müstəqil bir agentlik təyin etmək istəyir.

Sorğuda həm turnir gəlirlərinin qiymətləndirilməsi, həm də futbol ekosisteminin (brendlər, yayımçılar, auditoriyalar, media şirkətləri, federasiyalar, konfederasiyalar, liqalar, klublar və digər idman sənayesi maraqlı tərəfləri) perspektivindən dəyişikliklərin hərtərəfli qiymətləndirilməsi tələb olunur.

Təhlil bazar tələbatını və bu addımın sistemli təsirlərini, o cümlədən kommersiya məkanını və doyma riskini araşdırmalıdır. İstehlakçı və ya azarkeş sorğusu məlumatları faydalı olarsa, istifadə edilə bilər, lakin bu, tədqiqatın əsas mövzusu olmamalıdır, çünki tədqiqat B2B-yə (şirkətlərarası ticarətə) yönəlib”, - deyə Harris tərəfindən X sosial media səhifəsində dərc olunmuş FIFA sənədində bildirilir.

İdman.Biz
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