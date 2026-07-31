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Tramp İnfantino ilə dünya çempionatı hüquqlarının satışını heç vaxt müzakirə etmədiyini bildirib

Dünya futbolu
Xəbərlər
31 İyul 2026 23:57
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Tramp İnfantino ilə dünya çempionatı hüquqlarının satışını heç vaxt müzakirə etmədiyini bildirib

ABŞ prezidenti Donald Tramp Dünya Kuboku hüquqlarındakı payın özəl investorlara satılması planını FIFA prezidenti Canni İnfantino ilə müzakirə edib-etmədiyinə dair suala cavab olaraq bildirib.

İdman.Biz bildirir ki, daha əvvəl mediada yayılan məlumatlarda əsas investorun Donald Trampın qızı İvankanın əri Cared Kuşnerin kiçik qardaşı Coşua Kuşnerin təsis etdiyi bir fond olacağı bildirilirdi.

"Xeyr. Mən bunu onunla heç vaxt bunu müzakirə etməmişəm", - deyə Tramp Kemp Deviddə keçirilən kabinet iclasında bildirib.

FİFA daha əvvəl 20 milyard dollarlıq törəmə şirkətin yaradılması üçün layihə konsepsiyasını dərc edib. Plana əsasən, onun dörddə biri özəl investorlara 4,2 milyard dollara satılacaq. Milli federasiyalara ödənişlər qarşıdakı dörd illik dövr üçün 8 milyon dollardan 20 milyon dollara, sonrakı iki dövrdə isə müvafiq olaraq 22 milyon dollara və 24 milyon dollara qədər artırılacaq. Vurğulanıb ki, federasiyaların əksəriyyəti layihənin başlamasına qərar verməlidir. FIFA Şurasının təsdiqi də tələb olunur.

İdman.Biz
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