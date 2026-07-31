Messi DÇ-2026-dan sonrakı tətilini xəstə atası ilə keçirib

Argentina millisinin və “İnter Mayami”nin hücumçusu Lionel Messi 2026-cı il dünya çempionatından sonrakı tətilini atası Xorxe ilə keçirib.
İdman.Biz-in “The Straits Times” qəzetinə istinadən məlumatına görə, dünya çempionatı zamanı argentinalı futbolçunun ailəsi Xorxe Messinin səhhətindəki problemləri təsdiqləyib, lakin onun yaxşılaşmasını vurğulayıb.
Mənbənin məlumatına görə, ailəsi ilə vaxt keçirmək istəyi səbəbindən “İnter Mayami”nin hücumçusu həmçinin Ulduzlar Oyunundan (29 iyul) imtina edib. Bu oyunda MLS Ulduzlar Komandası ABŞ-ın Şarlott şəhərində Liqa MX Ulduzlar Komandasını (Meksika) məğlub edib.
2026-cı il dünya çempionatında Messi səkkiz oyunda iştirak edib, səkkiz qol vurub və dörd məhsuldar ötürmə edib.