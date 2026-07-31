1 Avqust 2026
AZ

“Real” Valdepenyası “Fiorentina”ya satıb

Dünya futbolu
Xəbərlər
31 İyul 2026 23:26
117
“Real” Valdepenyası “Fiorentina”ya satıb

“Real Madrid”in müdafiəçi Viktor Valdepenyas “Fiorentina”ya keçib.

İdman.Biz bu barədə İtaliya klubunun mətbuat xidmətinə istinadən bildirir.

Mediada yayılan məlumatlara görə, 19 yaşlı futbolçu beş illik müqavilə imzalayıb. “Real Madrid” oyunçusu üçün 8 milyon avro, üstəgəl satış halında 50% pay alacaq. “Real Madrid”in də birinci seçim variantı var.

“Fiorentina” kimi möhtəşəm bir kluba qoşulduğum üçün çox xoşbəxtəm”, - deyə futbolçu bildirib.

Valdepenyas 2018-ci ildə “Rayo Valyekano” akademiyasından transfer olunaraq “Real Madrid”ə qoşulub. O, “Los Blancos”un böyüklər komandasında debütünü 2025-ci ilin dekabrında İspaniya liqasında “Alaves” üzərində 2:1 hesablı qələbə qazandıqları oyunda edib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Tramp İnfantino ilə dünya çempionatı hüquqlarının satışını heç vaxt müzakirə etmədiyini bildirib
31 İyul 23:57
Dünya futbolu

Tramp İnfantino ilə dünya çempionatı hüquqlarının satışını heç vaxt müzakirə etmədiyini bildirib

FİFA daha əvvəl 20 milyard dollarlıq törəmə şirkətin yaradılması üçün layihə konsepsiyasını dərc edib
İspaniyalı Santyaqo Deniya Çexiya millisinə baş məşqçi təyin olunub
31 İyul 23:42
Dünya futbolu

İspaniyalı Santyaqo Deniya Çexiya millisinə baş məşqçi təyin olunub

Deniya əvvəllər "Atletiko Madrid"də çalışıb
Messi DÇ-2026-dan sonrakı tətilini xəstə atası ilə keçirib
31 İyul 23:11
Dünya futbolu

Messi DÇ-2026-dan sonrakı tətilini xəstə atası ilə keçirib

2026-cı il dünya çempionatında Messi səkkiz oyunda iştirak edib
“Qalatasaray” Musialanın transferi ilə bağlı şayiələri bir daha təkzib edib
31 İyul 22:56
Dünya futbolu

“Qalatasaray” Musialanın transferi ilə bağlı şayiələri bir daha təkzib edib

Klub bununla bağlı sosial mediada rəsmi açıqlama yayıb
“Yuventus” yoldaşlıq oyununda “Nitsa”nı məğlub edib
31 İyul 22:41
Dünya futbolu

“Yuventus” yoldaşlıq oyununda “Nitsa”nı məğlub edib

Matç 2:0 hesabı ilə Turin komandasının xeyrinə başa çatıb
Canni İnfantino FİFA-dan qovulmaq üzrədir
31 İyul 22:27
Dünya futbolu

Canni İnfantino FİFA-dan qovulmaq üzrədir

FİFA İnfantinonun ABŞ prezidenti Donald Trampa qeyd-şərtsiz siyasi dəstəyindən narazıdır

Ən çox oxunanlar

“Qarabağ” UEFA Avropa Liqasında mübarizəni dayandırdı
31 İyul 00:48
Futbol

“Qarabağ” UEFA Avropa Liqasında mübarizəni dayandırdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Ağdam klubu mübarizəsini Konfrans Liqasında davam etdirəcək
U-17 dünya çempionatı: Qadın güləşçilərimiz üçün bürünc medal şansı qalır - YENİLƏNİB
30 İyul 22:22
Güləş

U-17 dünya çempionatı: Qadın güləşçilərimiz üçün bürünc medal şansı qalır - YENİLƏNİB

Azərbaycanı mundialda 29 pəhləvan təmsil edir
Konfrans Liqası: “Neftçi” qələbəyə rəğmən mübarizədən kənarlaşdırıldı
30 İyul 22:54
Futbol

Konfrans Liqası: “Neftçi” qələbəyə rəğmən mübarizədən kənarlaşdırıldı - YENİLƏNİB + VİDEO

"Dinamo Minsk" növbəti mərhələyə keçdi
U-18 basketbol millimiz Çexiyaya məğlub olub
30 İyul 00:04
Basketbol

U-18 basketbol millimiz Çexiyaya məğlub olub - YENİLƏNİB

Millimiz B qrupunu 2 qələbə, 3 məğlubiyyət ilə başa vurub