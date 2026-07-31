1 Avqust 2026
AZ

İspaniyalı Santyaqo Deniya Çexiya millisinə baş məşqçi təyin olunub

Dünya futbolu
Xəbərlər
31 İyul 2026 23:42
100
İspaniyalı Santyaqo Deniya Çexiya millisinə baş məşqçi təyin olunub

Çexiya Futbol Assosiasiyası (FAČR) rəsmi saytında ispaniyalı Santyaqo Deniyanın Çexiya milli komandasının baş məşqçisi təyin olunduğunu elan edib.

İdman.Biz bildirir ki, Deniya əvvəllər "Atletiko Madrid"də çalışıb və həmçinin İspaniyanın gənclər, 21 yaşadək və Olimpiya komandalarını çalışdırıb.

"Burada olduğum üçün çox şadam. Son dərəcə motivasiyalıyam, çünki Çexiya milli komandasına rəhbərlik etmək fürsətini böyük şərəf hesab edirəm. Çexiya futbolunun zəngin tarixi var və burada olmağı səmimi qəlbdən böyük bir şərəf hesab edirəm. Çexiya Futbol Assosiasiyasının iddialı layihəsinə qoşuluram və birlikdə uğur qazanacağımıza inanıram. Mənim yalnız bir arzum var: mümkün qədər tez işə başlamaq", - deyə Deniya FAČR saytında bildirib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Tramp İnfantino ilə dünya çempionatı hüquqlarının satışını heç vaxt müzakirə etmədiyini bildirib
31 İyul 23:57
Dünya futbolu

Tramp İnfantino ilə dünya çempionatı hüquqlarının satışını heç vaxt müzakirə etmədiyini bildirib

FİFA daha əvvəl 20 milyard dollarlıq törəmə şirkətin yaradılması üçün layihə konsepsiyasını dərc edib
“Real” Valdepenyası “Fiorentina”ya satıb
31 İyul 23:26
Dünya futbolu

“Real” Valdepenyası “Fiorentina”ya satıb

19 yaşlı futbolçu beş illik müqavilə imzalayıb
Messi DÇ-2026-dan sonrakı tətilini xəstə atası ilə keçirib
31 İyul 23:11
Dünya futbolu

Messi DÇ-2026-dan sonrakı tətilini xəstə atası ilə keçirib

2026-cı il dünya çempionatında Messi səkkiz oyunda iştirak edib
“Qalatasaray” Musialanın transferi ilə bağlı şayiələri bir daha təkzib edib
31 İyul 22:56
Dünya futbolu

“Qalatasaray” Musialanın transferi ilə bağlı şayiələri bir daha təkzib edib

Klub bununla bağlı sosial mediada rəsmi açıqlama yayıb
“Yuventus” yoldaşlıq oyununda “Nitsa”nı məğlub edib
31 İyul 22:41
Dünya futbolu

“Yuventus” yoldaşlıq oyununda “Nitsa”nı məğlub edib

Matç 2:0 hesabı ilə Turin komandasının xeyrinə başa çatıb
Canni İnfantino FİFA-dan qovulmaq üzrədir
31 İyul 22:27
Dünya futbolu

Canni İnfantino FİFA-dan qovulmaq üzrədir

FİFA İnfantinonun ABŞ prezidenti Donald Trampa qeyd-şərtsiz siyasi dəstəyindən narazıdır

Ən çox oxunanlar

“Qarabağ” UEFA Avropa Liqasında mübarizəni dayandırdı
31 İyul 00:48
Futbol

“Qarabağ” UEFA Avropa Liqasında mübarizəni dayandırdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Ağdam klubu mübarizəsini Konfrans Liqasında davam etdirəcək
U-17 dünya çempionatı: Qadın güləşçilərimiz üçün bürünc medal şansı qalır - YENİLƏNİB
30 İyul 22:22
Güləş

U-17 dünya çempionatı: Qadın güləşçilərimiz üçün bürünc medal şansı qalır - YENİLƏNİB

Azərbaycanı mundialda 29 pəhləvan təmsil edir
Konfrans Liqası: “Neftçi” qələbəyə rəğmən mübarizədən kənarlaşdırıldı
30 İyul 22:54
Futbol

Konfrans Liqası: “Neftçi” qələbəyə rəğmən mübarizədən kənarlaşdırıldı - YENİLƏNİB + VİDEO

"Dinamo Minsk" növbəti mərhələyə keçdi
U-18 basketbol millimiz Çexiyaya məğlub olub
30 İyul 00:04
Basketbol

U-18 basketbol millimiz Çexiyaya məğlub olub - YENİLƏNİB

Millimiz B qrupunu 2 qələbə, 3 məğlubiyyət ilə başa vurub