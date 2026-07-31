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“Qalatasaray” Musialanın transferi ilə bağlı şayiələri bir daha təkzib edib

Dünya futbolu
Xəbərlər
31 İyul 2026 22:56
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“Qalatasaray” Musialanın transferi ilə bağlı şayiələri bir daha təkzib edib

Türkiyənin "Qalatasaray" klubu "Bavariya"nın yarımmüdafiəçisi Camal Musialanın transferini fəal şəkildə davam etdirdiyinə dair şayiələri təkzib edib.

İdman.Biz bildirir ki, klub bununla bağlı sosial mediada rəsmi açıqlama yayıb.

"Son zamanlar klubumuz haqqında qəsdən yanlış və qeyri-dəqiq məlumatların yayılması səbəbindən ictimaiyyəti məlumatlandırmağı zəruri hesab edirik.

Peşəkar futbolçu Camal Musialanın "Qalatasaray"a keçəcəyi ilə bağlı iddialar yalandır. Yalan olduğu açıq şəkildə sübut edilmiş bu fərziyyələri davam etdirmək üçün edilən davamlı cəhd ictimaiyyəti çaşdırmaq və klubumuzun transfer fəaliyyətinə xələl gətirən bir təəssürat yaratmaq cəhdidir. Qeyd etmək lazımdır ki, bu fərziyyənin arxasında duran şəxslər və media orqanları da ötən mövsüm oxşar əsassız iddialar irəli sürüblər.

"Qalatasaray" İdman Klubu transfer fəaliyyətlərini klubumuzun maraqlarına uyğun olaraq son dərəcə ehtiyatlı və məxfi şəkildə həyata keçirir. "Yalan xəbərlər və spekulyativ açıqlamalar klubumuzun prinsiplərini və məqsədlərini dəyişdirməyəcək.

Biz ictimaiyyəti və sadiq "Qalatasaray" azarkeşlərini yalnız klubumuzun rəsmi açıqlamalarına etibar etməyə və həqiqəti əks etdirməyən bütün şayiələri və fərziyyələri, eləcə də onları daim yayan şəxsləri və media orqanlarını görməməzliyə vurmağa çağırırıq", - deyə Türkiyə klubunun açıqlamasında bildirilir.

İdman.Biz
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