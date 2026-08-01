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KONKAKAF Meksikaya qarşı sanksiyalar tətbiq edə bilər

Dünya futbolu
Xəbərlər
1 Avqust 2026 07:13
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KONKAKAF Meksikaya qarşı sanksiyalar tətbiq edə bilər

Şimali, Mərkəzi Amerika və Karib Hövzəsi Futbol Assosiasiyaları Konfederasiyası (KONKAKAF), Beynəlxalq Futbol Assosiasiyaları Federasiyası (FIFA) tərəfindən təklif olunan layihədə təşkilatın mövqeyi ilə razılaşmadığı üçün Meksikaya qarşı sanksiyalar tətbiq etməyi nəzərdən keçirir.

İdman.Biz bildirir ki, bu barədə “Motivaciones Fútbol”a istinadən məlumat verir.

KONKAKAF daha əvvəllər Avropa Futbol Assosiasiyaları İttifaqını (UEFA) açıq şəkildə dəstəkləmiş və FİFA-nın dünya çempionatı da daxil olmaqla, onun himayəsi altında olan turnirlərə bəzi hüquqları özəl investorlara satmaq ideyasını rədd etmişdi. Lakin Meksika Futbol Federasiyası (FMF) FİFA-nın təşəbbüsünün müstəqil təhlilini aparmaq niyyətində olduğunu açıqlayıb.

İdman.Biz
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