“Fiorentina” Mastantuononun transferi üzərində fəal işləyir

“Fiorentina” “Real Madrid”in hücumçusu Franko Mastantuononu transfer etmək üçün səylərini artırıb.
İdman.Biz bu barədə jurnalist Flavio Onissantiyə istinadən bildirir.
Mənbənin məlumatına görə, Florensiya klubunun direktoru Fabio Paratiçi müqavilə üzərində fəal şəkildə işləyir. Alış seçimi ilə iki illik icarə mümkündür. “Los Blancos” üçün geri satın alma seçimi və İspaniya klubu üçün digər xüsusi şərtlər də nəzərdən keçirilir.
Mastantuono İspaniya nəhənginə 2025-ci ilin yayında qoşulub. Bu müddət ərzində cinah oyunçusu bütün yarışlarda 35 oyunda meydana çıxıb, üç qol vurub və bir məhsuldar ötürmə edib. Onun klubla hazırkı müqaviləsi 2031-ci ilin yayına qədərdir. Transfermarkt portalındakı məlumata görə, onun bazar dəyəri 45 milyon avrodur.