“Qalatasaray” 21 yaşlı rusiyalı futbolçuya elçi düşüb

Türkiyənin “Qalatasaray” futbol klubu hücumameyilli yarımmüdafiəçi axtarışında diqqətini Rusiya bazarına yönəldib.
Bu barədə türkiyəli jurnalist Səfa Kaan Öztürk “X” sosial şəbəkəsində məlumat yayıb.
Mənbənin məlumatına görə, İstanbul klubu Moskvanın “Lokomotiv” komandasında çıxış edən 21 yaşlı yarımmüdafiəçi Aleksey Batrakovun transferi ilə bağlı rəsmi danışıqlara başlayıb.
Qeyd edək ki, Batrakov ötən mövsüm bütün turnirlərdə “Lokomotiv”in heyətində 36 oyuna çıxıb, 17 qol vurub və 12 məhsuldar ötürmə verib.
Futbolçunun Moskva klubu ilə müqaviləsi 2029-cu ilin yayına qədər qüvvədədir.
“Transfermarkt” portalı Aleksey Batrakovu 28 milyon avro dəyərində qiymətləndirir.