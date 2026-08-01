1 Avqust 2026
AZ

“Arsenal” braziliyalı yarımmüdafiəçiyə görə 100 milyon avro xərcləməyə hazırdır

Futbol
Xəbərlər
1 Avqust 2026 10:31
108
“Arsenal” braziliyalı yarımmüdafiəçiyə görə 100 milyon avro xərcləməyə hazırdır

“Nyukasl”ın yarımmüdafiəçisi Bruno Gimarayeşin karyerasını böyük ehtimalla Londonun “Arsenal” klubunda davam etdirəcəyi bildirilir.

İdman.Biz “Globo”ya istinadən xəbər verir ki, uzun sürən danışıqlardan sonra "sağsağanlar" braziliyalı futbolçunun "topçular"a satılmasına razılıq verib.

Tərəflər arasında yalnız transferin son detallarının razılaşdırılması qalıb.

Məlumata görə, bu keçid "Arsenal"a təxminən 99 milyon avroya başa gələcək.

Bruno Gimarayeş "Nyukasl"ın heyətində 195 oyunda meydana çıxıb, 31 qol vurub və 32 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

28 yaşlı yarımmüdafiəçi ötən mövsüm 41 matçda 9 qol vurub, 8 məhsuldar ötürmə edib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

İkinci Liqa klubu adını dəyişir: “Quba” “Bərdə” olacaq
11:30
Azərbaycan futbolu

İkinci Liqa klubu adını dəyişir: “Quba” “Bərdə” olacaq

Azərbaycan futbolunda klub adları ilə bağlı növbəti dəyişikliklərin rəsmiləşdirilməsi gözlənilir
Nəriman Axundzadə Messiyə qarşı - Məşqçidən AÇIQLAMA
10:50
Futbol

Nəriman Axundzadə Messiyə qarşı - Məşqçidən AÇIQLAMA

“İnter Mayami” Lionel Messinin növbəti oyunda iştirak edib-etməyəcəyinə aydınlıq gətirib
“Qalatasaray” 21 yaşlı rusiyalı futbolçuya elçi düşüb
09:50
Futbol

“Qalatasaray” 21 yaşlı rusiyalı futbolçuya elçi düşüb

Gənc futbolçunun dəyəri 28 milyon avroya yaxındır
“Borussiya Dortmund”un sabiq futbolçusu “Ayaks”a keçib
09:09
Dünya futbolu

“Borussiya Dortmund”un sabiq futbolçusu “Ayaks”a keçib

Brandt 2019-cu ildən “Borussiya Dortmund”da çıxış edirdi
“Fiorentina” Mastantuononun transferi üzərində fəal işləyir
08:19
Dünya futbolu

“Fiorentina” Mastantuononun transferi üzərində fəal işləyir

Mastantuono İspaniya nəhənginə 2025-ci ilin yayında qoşulub
KONKAKAF Meksikaya qarşı sanksiyalar tətbiq edə bilər
07:13
Dünya futbolu

KONKAKAF Meksikaya qarşı sanksiyalar tətbiq edə bilər

Meksika Futbol Federasiyası FİFA-nın təşəbbüsünün təhlilini aparmaq niyyətində olduğunu açıqlayıb

Ən çox oxunanlar

“Qarabağ” UEFA Avropa Liqasında mübarizəni dayandırdı
31 İyul 00:48
Futbol

“Qarabağ” UEFA Avropa Liqasında mübarizəni dayandırdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Ağdam klubu mübarizəsini Konfrans Liqasında davam etdirəcək
U-17 dünya çempionatı: Qadın güləşçilərimiz üçün bürünc medal şansı qalır - YENİLƏNİB
30 İyul 22:22
Güləş

U-17 dünya çempionatı: Qadın güləşçilərimiz üçün bürünc medal şansı qalır - YENİLƏNİB

Azərbaycanı mundialda 29 pəhləvan təmsil edir
Konfrans Liqası: “Neftçi” qələbəyə rəğmən mübarizədən kənarlaşdırıldı
30 İyul 22:54
Futbol

Konfrans Liqası: “Neftçi” qələbəyə rəğmən mübarizədən kənarlaşdırıldı - YENİLƏNİB + VİDEO

"Dinamo Minsk" növbəti mərhələyə keçdi
U-18 basketbol millimiz Çexiyaya məğlub olub
30 İyul 00:04
Basketbol

U-18 basketbol millimiz Çexiyaya məğlub olub - YENİLƏNİB

Millimiz B qrupunu 2 qələbə, 3 məğlubiyyət ilə başa vurub