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İnyasio Abate “Torino”nun baş məşqçisi təyin olunub

Dünya futbolu
Xəbərlər
12 İyun 2026 20:17
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İnyasio Abate “Torino”nun baş məşqçisi təyin olunub

“Milan”ın və İtaliya milli komandasının keçmiş müdafiəçisi İnyasio Abate “Torino”nun baş məşqçisi təyin edilib.

İdman.Biz bildirir ki, bu barədə xəbər klubun sosial media kanallarında yayılıb.

Menecer klubla 2028-ci ilin yayına qədər müqavilə imzalayıb.

Oyunçu karyerası ərzində İnyasio Abate “Milan”, “Napoli”, “Empoli”, “Torino” və bir neçə başqa komandada oynayıb. O, həmçinin İtaliya millisində də oynayıb. Abatenin əvvəlki məşqçilik vəzifəsi B Seriyasının “Juve Stabia” komandasında olub.

“Torino” ötən mövsüm A Seriyasında 12-ci yeri tutub. Onlar yeddiqat İtaliya çempionudurlar.

İdman.Biz
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