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“Sevilya” kapitan Qudelin klubdan ayrıldığını elan edib

Dünya futbolu
Xəbərlər
12 İyun 2026 05:06
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“Sevilya” kapitan Qudelin klubdan ayrıldığını elan edib

İspaniyanın "Sevilya" klubu rəsmi saytında müdafiəçi Nemanya Qudelin komandadan ayrıldığını açıqlayıb.

İdman.Biz bildirir ki, Qudel 2019-cu ildən “Sevilya”da oynayırdı.

“İndiyədək komandanın kapitanı olan serbiyalı futbolçu, komandaya çox çətin dövrlərdə rəhbərlik edərək, iki Avropa Liqası titulunu və bütün “Sevilya” azarkeşlərinin hörmətini qazanaraq klubdan ayrılır. Klub və oyunçu qarşılıqlı olaraq yollarını ayırmaq barədə razılığa gəliblər.

Nemanya Qudelin “Sevilya”dakı müddəti başa çatdı. Çərşənbə günü klub və oyunçu görüşüb və serb oyunçunun müqaviləsi bitən 30 iyunda yollarını ayırmaq barədə qarşılıqlı razılığa gəliblər. Qudel 2019-cu ilin yayında 27 yaşında “Sevilya” komandasına qoşulub və ilk dörd mövsümünü keçirdikdən və 2023-cü ildə müqaviləsini daha üç il uzatdıqdan sonra 34 yaşında klubdan ayrılıb.

Qudel yeddi mövsüm ərzində 261 rəsmi oyundan sonra “Ramon Sançes Pisxuan” stadionundan ayrılır və klubda ən çox oyun keçirən beşinci əcnəbi oyunçu olub. Bunlardan 196-sı La Liqada, 23-ü Kral Kubokunda, 21-i Avropa Liqasında, 19-u Çempionlar Liqasında və ikisi UEFA Superkubokunda olub”, - klubun açıqlamasında bildirilib.

İdman.Biz
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