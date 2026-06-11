Avstriya millisinin baş məşqçisi “Milan”ın vədlərinə inanmır

Avstriya millisinin baş məşqçisi Ralf Ranqnik “Milan”da texniki direktor vəzifəsini qəbul etməzdən əvvəl klubdan yazılı zəmanət almaq istəyir.
İdman.Biz bu barədə “Wiener Zeitung”a istinadən məlumat verir.
Mənbənin məlumatına görə, 67 yaşlı məşqçi “rossoneri”nin ona verdiyi vədləri yerinə yetirib-yetirməyəcəyinə ciddi şübhə edir. Ranqnikin “Milan”ın Zlatan İbrahimoviç kimi çoxsaylı nüfuzlu şəxslərindən narahat olduğu bildirilir. O, həmçinin klubun idman rəhbərliyi üzərində tam nəzarətə malik olub-olmayacağına və qərar qəbul etməkdə tam sərbəstliyə malik olub-olmayacağına əmin deyil.
Daha əvvəl Avstriya Futbol Assosiasiyasının (AFA) Ranqniklə müqaviləni maliyyə şərtlərini yaxşılaşdırdığı bildirilirdi.