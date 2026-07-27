27 İyul 2026
AZ

“Marsel” “Real”ın futbolçusunu almaq istəyir

Dünya futbolu
Xəbərlər
27 İyul 2026 13:23
49
“Marsel” “Real”ın futbolçusunu almaq istəyir

Madrid “Real”ının mərkəz müdafiəçisi Raul Asensio karyerasını Fransada davam etdirə bilər.

İdman.Biz mundodeportivo.com-a istinadən xəbər verir ki, 23 yaşlı futbolçu “Real”ın yeni baş məşqçisi Joze Mourinyonun planlarına daxil deyil və onunla “Marsel” maraqlanır.

“Marsel” ispaniyalı müdafiəçini icarəyə götürmək və müqaviləyə 15 milyon avroluq məcburi satınalma bəndi əlavə etmək istəyir.

Bildirilib ki, “Real” Asensionun gələcək satışından əldə olunacaq məbləğin 25 faizinə sahib olmaq hüququnu özündə saxlayacaq.

Daha əvvəl futbolçu ilə Portuqaliyanın “Benfika” klubu da maraqlanıb. Lakin Lissabon təmsilçisi müqaviləyə “Real” üçün geri satınalma maddəsinin daxil edilməsinə razı olmayıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Mbappe Fransa azarkeşlərinə açıq məktub yazdı
13:47
Dünya futbolu

Mbappe Fransa azarkeşlərinə açıq məktub yazdı

Fransa millisinin kapitanı uğursuz nəticədən sonra tərəfdarlara təşəkkür edib

Kosta Ronalduyla eyni komandada oynamaqdan danışdı
12:33
Dünya futbolu

Kosta Ronalduyla eyni komandada oynamaqdan danışdı

Braziliyalı futbolçu: “O, çox zarafat edirdi, amma meydanda maşına çevrilirdi”

Pirlodan İtaliya millisinin baş məşqçisi postu ilə bağlı açıqlama
12:28
Dünya futbolu

Pirlodan İtaliya millisinin baş məşqçisi postu ilə bağlı açıqlama

İtaliyalı mütəxəssis namizədliyinin artıq qüvvədə olmadığını bildirib

Flik Rafinyanı əvvəlki formasına qaytarmaq istəyir
12:25
Dünya futbolu

Flik Rafinyanı əvvəlki formasına qaytarmaq istəyir

Braziliyalı vinger bu həftə “Barselona”nın İngiltərə toplanışına qoşulacaq

“Turan Tovuz” “Fatih Karagümrük”lə yoxlama oyununda qarşılaşacaq
12:11
Futbol

“Turan Tovuz” “Fatih Karagümrük”lə yoxlama oyununda qarşılaşacaq

Birinci Liqa təmsilçisi ilə qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 18:00-da başlayacaq
Akliuş yalnız PSJ-yə keçmək istəyir
11:56
Dünya futbolu

Akliuş yalnız PSJ-yə keçmək istəyir

Paris klubu “Monako”nun vingeri üçün 50 milyon avroluq təklif edib

Ən çox oxunanlar

Avropa Cüdo Ümidləri Turnirində ilk yarış günü bitib - YENİLƏNİB + FOTO
25 İyul 21:27
Cüdo

Avropa Cüdo Ümidləri Turnirində ilk yarış günü bitib - YENİLƏNİB + FOTO

Yarışa sabah yekun vurulacaq
Toral Bayramovun komandası Ukrayna çempionu ilə heç-heçəyə razılaşdı - YENİLƏNİB + VİDEO
26 İyul 22:25
Futbol

Toral Bayramovun komandası Ukrayna çempionu ilə heç-heçəyə razılaşdı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Bursaspor” azarkeşləri Arda Turana böyük sevgi göstərib
Çimərlik futbolu millimiz Qazaxıstana qalib gəlib
25 İyul 00:10
Çimərlik futbolu

Çimərlik futbolu millimiz Qazaxıstana qalib gəlib - YENİLƏNİB

Matç 7:4 hesabı ilə Azərbaycan millisinin xeyrinə qurtarıb
“Neftçi”nin qadınlardan ibarət komandası Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırıb
26 İyul 00:48
Futbol

“Neftçi”nin qadınlardan ibarət komandası Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırıb - YENİLƏNİB

Komanda PAOK-a böyük hesabla uduzub