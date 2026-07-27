“Sabah”ı Finlandiyada neçə azarkeş dəstəkləyəcək?

UEFA Çempionlar Liqasının ikinci təsnifat mərhələsinin cavab oyununda “KuPS” futbol komandasının qonağı olacaq “Sabah”ın Finlandiyaya gedəcək azarkeş sayı məlum olub.
Klubun mətbuat katibi Elnur Həmidovun İdman.Biz-ə verdiyi məlumata görə, Azərbaycan təmsilçisini səfər matçında 50-yə yaxın azarkeş dəstəkləyəcək.
Bakı klubunun baş məşqçisi Valdas Dambrauskasın oyunöncəsi mətbuat konfransı Bakı vaxtı ilə saat 18:30-da, komandanın açıq məşqi isə saat 19:00-da keçiriləcək.
Qeyd edək ki, “KuPS” - “Sabah” oyunu iyulun 28-də Kuopio şəhərində baş tutacaq və Bakı vaxtı ilə saat 19:00-da start götürəcək. İlk görüşdə Azərbaycan çempionu 1:0 hesablı qələbə qazanıb. Bu cütün qalibi üçüncü təsnifat mərhələsində Danimarkanın “Orxus” və Polşanın “Lex” komandaları arasında keçirilən cütün güclüsü ilə qarşılaşacaq.