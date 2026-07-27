27 İyul 2026
AZ

“Real” Rodri üçün ilk təklifini hazırlayıb

Dünya futbolu
Xəbərlər
27 İyul 2026 15:00
62
“Real” Rodri üçün ilk təklifini hazırlayıb

“Real Madrid” “Mançester Siti”nin yarımmüdafiəçisi Rodrinin(Rodriqo Ernandes Kaskante) transferi istiqamətində ilk rəsmi addımı atmağa hazırlaşır.

İdman.Biz "Marca" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, Madrid təmsilçisi ispaniyalı futbolçu üçün 50-60 milyon avro civarında təklif hazırlayır.

Məlumata görə, “Real” artıq Rodri ilə şəxsi müqavilənin əsas şərtlərini razılaşdırıb. Tərəflər arasında 2030-cu ilin yayına qədər nəzərdə tutulan sözləşmə üzrə anlaşma əldə olunub.

Məlumata görə, Rodri “Mançester Siti”nin müqavilə yeniləmə təklifini rədd edib. Onun hazırkı müqaviləsi 2027-ci ildə başa çatır və futbolçu karyerasını İspaniyada davam etdirərək “Real Madrid”ə keçmək istəyir.

Transferin reallaşmasının qarşısındakı əsas maneə isə klubların məbləğlə bağlı razılığa gələ bilməməsidir. Bildirilir ki, “Mançester Siti” 60 milyon avroluq təklifi kifayət qədər yüksək hesab etmir.

Qeyd edək ki, DÇ-2026-nın qalibi olan Rodri turnirin də ən yaxşı futbolçusu seçilib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Çelsi” məşqçi dəyişikliyinə hazırlaşır
14:53
Dünya futbolu

“Çelsi” məşqçi dəyişikliyinə hazırlaşır

Xabi Alonso “Aston Villa”nın standart vəziyyətlər üzrə mütəxəssisi Ostin Makfini komandaya gətirmək istəyir

Vladimir Ponomaryov: “Futbolçular ərköyünləşib, baxmaq iyrəncdir”
14:44
Dünya futbolu

Vladimir Ponomaryov: “Futbolçular ərköyünləşib, baxmaq iyrəncdir”

Sabiq futbolçu müasir oyunçuların davranışını sərt tənqid edib

Joşko Qvardiol “Mançester Siti” ilə yeni müqavilə bağlayır
14:23
Dünya futbolu

Joşko Qvardiol “Mançester Siti” ilə yeni müqavilə bağlayır

Xorvatiyalı müdafiəçi İngiltərə klubu ilə 5 illik anlaşmaya imza atacaq

“Bavariya” Ndiayenin transferini başa çatdırıb
14:15
Dünya futbolu

“Bavariya” Ndiayenin transferini başa çatdırıb

18 yaşlı seneqallı yarımmüdafiəçi Münhen klubunda 2031-ci ilə qədər çıxış edəcək

“Sabah”ı Finlandiyada neçə azarkeş dəstəkləyəcək?
14:08
Futbol

“Sabah”ı Finlandiyada neçə azarkeş dəstəkləyəcək?

Komanda ilk oyundakı 1:0 hesablı üstünlüyünü qorumağa çalışacaq
Mbappe Fransa azarkeşlərinə açıq məktub yazdı
13:47
Dünya futbolu

Mbappe Fransa azarkeşlərinə açıq məktub yazdı

Fransa millisinin kapitanı uğursuz nəticədən sonra tərəfdarlara təşəkkür edib

Ən çox oxunanlar

Avropa Cüdo Ümidləri Turnirində ilk yarış günü bitib - YENİLƏNİB + FOTO
25 İyul 21:27
Cüdo

Avropa Cüdo Ümidləri Turnirində ilk yarış günü bitib - YENİLƏNİB + FOTO

Yarışa sabah yekun vurulacaq
Toral Bayramovun komandası Ukrayna çempionu ilə heç-heçəyə razılaşdı - YENİLƏNİB + VİDEO
26 İyul 22:25
Futbol

Toral Bayramovun komandası Ukrayna çempionu ilə heç-heçəyə razılaşdı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Bursaspor” azarkeşləri Arda Turana böyük sevgi göstərib
Çimərlik futbolu millimiz Qazaxıstana qalib gəlib
25 İyul 00:10
Çimərlik futbolu

Çimərlik futbolu millimiz Qazaxıstana qalib gəlib - YENİLƏNİB

Matç 7:4 hesabı ilə Azərbaycan millisinin xeyrinə qurtarıb
“Neftçi”nin qadınlardan ibarət komandası Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırıb
26 İyul 00:48
Futbol

“Neftçi”nin qadınlardan ibarət komandası Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırıb - YENİLƏNİB

Komanda PAOK-a böyük hesabla uduzub