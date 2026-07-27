PSJ Ferran Torres üçün hərəkətə keçdi

PSJ Yan Diomandenin transferində uğursuzluqla üzləşdikdən sonra “Barselona”nın hücumçusu Ferran Torres üçün mübarizəni gücləndirməyə hazırlaşır.
İdman.Biz "Diario Sport" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, PSJ artıq ispaniyalı hücumçuya 4 illik müqavilə təklif edib.
Məlumata görə, Torres Paris klubuna keçid ehtimalına müsbət yanaşır.
Paris klubu uzun müddət Kot-d’İvuar millisinin və “RB Leypsiq”in vingeri Diomandenin transferində favorit hesab olunurdu. Lakin son anda “Real Madrid” daha sərfəli təklif irəli sürərək futbolçunu Madridə gətirib. Bundan sonra PSJ diqqətini Ferran Torresə yönəldib. İspan hücumçu DÇ-2026 finalında İspaniya millisinin qələbə qolunu vurduqdan sonra daha çox diqqət mərkəzinə düşüb.
“Barselona” 26 yaşlı futbolçunun müqaviləsini yeniləməkdə çətinlik yaşayır. Torresin hazırkı sözləşməsi gələn il başa çatır və futbolçunun “Kamp Nou”dan ayrılmaq variantını nəzərdən keçirdiyi bildirilir.
Eyni zamanda, Bredli Barkolanın “Liverpul”a keçməyə meyilli olması səbəbindən PSJ “Monako”nun vingeri Maqnes Akliuşu da əsas hədəflərindən biri kimi müəyyənləşdirib. İki Fransa klubu arasında danışıqlar davam edir.