27 İyul 2026
AZ

Akliuş yalnız PSJ-yə keçmək istəyir

Dünya futbolu
Xəbərlər
27 İyul 2026 11:56
45
Akliuş yalnız PSJ-yə keçmək istəyir

“Monako”nun vingeri Maqnes Akliuş karyerasını PSJ-də davam etdirmək istəyir.

İdman.Biz jurnalist Santi Aounaya istinadən xəbər verir ki, futbolçu “Liverpul”un marağına baxmayaraq, seçimini Paris klubunun xeyrinə edib.

Məlumata əsasən, İngiltərə nəhəngi PSJ-dən daha yüksək məbləğ təklif etməyə hazırdır, lakin 24 yaşlı fransalı futbolçunun əsas istəyi “Park de Prens”ə keçməkdir.

Bildirilir ki, PSJ Akliuş üçün təklifini yaxşılaşdıraraq 50 milyon avroya çatdırıb. “Monako” isə futbolçunun transfer qiymətini təxminən 70 milyon avro olaraq müəyyənləşdirib.

Hazırda klublar arasında danışıqlar davam edir və PSJ razılaşma üçün orta yol tapmağa çalışır.

Qeyd olunur ki, Yan Diomandenin “Real”a keçidindən sonra PSJ hücum xəttini gücləndirmək üçün Akliuş transferini prioritet hesab edir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Turan Tovuz” “Fatih Karagümrük”lə yoxlama oyununda qarşılaşacaq
12:11
Futbol

“Turan Tovuz” “Fatih Karagümrük”lə yoxlama oyununda qarşılaşacaq

Birinci Liqa təmsilçisi ilə qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 18:00-da başlayacaq
DÇ-2026 finalının baş hakimi Vinsiç karyerasını başa vurub
11:26
Dünya futbolu

DÇ-2026 finalının baş hakimi Vinsiç karyerasını başa vurub

Sloveniyalı referi mundialdan bir həftə sonra futboldan getmək qərarı verib

FIFA prezidenti media və tənqidçilərə qarşı sərt çıxış etdi
11:00
Dünya futbolu

FIFA prezidenti media və tənqidçilərə qarşı sərt çıxış etdi - FOTO

FIFA prezidenti DÇ-2026-dan sonra jurnalistləri “nifrət yaymaqda və yanlış məlumat ötürməkdə” ittiham edib

Kamal Umudlu Konfrans Liqası matçını idarə edəcək
10:57
Futbol

Kamal Umudlu Konfrans Liqası matçını idarə edəcək

UEFA Konfrans Liqasındakı görüşdə Azərbaycanlı hakimlər briqadası iş başında olacaq
Niderlandlı hücumçu karyerasını Braziliyada davam etdirəcək
10:27
Futbol

Niderlandlı hücumçu karyerasını Braziliyada davam etdirəcək

Depay növbəti iki il ərzində Cənubi Amerika kontinentində oynayacaq
Neymar gənc futbolçuları təhqir edib – Qalmaqal
09:57
Dünya futbolu

Neymar gənc futbolçuları təhqir edib – Qalmaqal

“Santos” Neymarın davranışından narazıdır

Ən çox oxunanlar

Avropa Cüdo Ümidləri Turnirində ilk yarış günü bitib - YENİLƏNİB + FOTO
25 İyul 21:27
Cüdo

Avropa Cüdo Ümidləri Turnirində ilk yarış günü bitib - YENİLƏNİB + FOTO

Yarışa sabah yekun vurulacaq
Çimərlik futbolu millimiz Qazaxıstana qalib gəlib
25 İyul 00:10
Çimərlik futbolu

Çimərlik futbolu millimiz Qazaxıstana qalib gəlib - YENİLƏNİB

Matç 7:4 hesabı ilə Azərbaycan millisinin xeyrinə qurtarıb
Toral Bayramovun komandası Ukrayna çempionu ilə heç-heçəyə razılaşdı - YENİLƏNİB + VİDEO
26 İyul 22:25
Futbol

Toral Bayramovun komandası Ukrayna çempionu ilə heç-heçəyə razılaşdı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Bursaspor” azarkeşləri Arda Turana böyük sevgi göstərib
“Neftçi”nin qadınlardan ibarət komandası Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırıb
26 İyul 00:48
Futbol

“Neftçi”nin qadınlardan ibarət komandası Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırıb - YENİLƏNİB

Komanda PAOK-a böyük hesabla uduzub