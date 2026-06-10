“Tottenhem” “Bornmut”dan Senesini transfer etdiyini açıqlayıb

“Tottenhem Hotspur” argentinalı müdafiəçi Markos Senesi ilə müqavilə imzaladığını açıqlayıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, oyunçu “Bornmut"”a müqaviləsinin müddəti bitdikdən sonra 1 iyulda London klubuna qoşulacaq.
“Tottenhem Hotspur”un oyunçusu olmaq çox xüsusi bir hissdir.
Klub lap əvvəldən məni niyə istədiklərini və qurduqları işin bir hissəsi olmağımı nə qədər istədiklərini göstərib. Bu, həyəcanvericidir və mən bunun bir hissəsi olmağı səbirsizliklə gözləyirəm.
Hər dəfə meydana çıxanda azarkeşləri qürurlandırmaq və klubu öz yerinə qaytarmaq üçün əlimdən gələni edəcəyəm. “Tottenhem”lə qalib gəlmək istəyirəm və bunun baş verməsi üçün əlimdən gələni edəcəyəm”, - Senesi “Tottenhem Hotspur”un rəsmi saytında bildirib.
Senesi karyerasına “Feyenoord”da başlayıb və 2022-ci ildə 15 milyon avroya “Bornmut”a keçib. “Albalılar”da oynadığı müddətdə argentinalı 128 oyun keçirib, altı qol vurub və 10 məhsuldar ötürmə edib.