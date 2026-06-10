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Joze Mourinyo “Benfika” ilə vidalaşıb

Dünya futbolu
Xəbərlər
10 İyun 2026 19:00
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Joze Mourinyo “Benfika” ilə vidalaşıb

Portuqaliyalı məşqçi Joze Mourinyo 2025-ci ilin sentyabr ayından bəri çalışdığı Benfikadan ayrıldığını rəsmi olaraq açıqlayıb.

İdman.Biz bildirir ki, onun müqaviləsi 2027-ci ilin iyun ayına qədər idi. Lissabon klubu əvvəllər “Real Madrid”in Mourinyonun müqaviləsinin vaxtından əvvəl ləğvi üçün 15 milyon avro ödədiyini təsdiqləmişdi.

“Benfika”nı idarə etmək imkanına görə prezident Rui Kostaya təşəkkür etmək istəyirəm.

Bu klubu təmsil etmək mənim üçün böyük şərəf idi. Yüksək səviyyəli peşəkarlığına, sədaqətinə və bacarığına görə bütün “Benfika” heyətinə xüsusi təşəkkür edirəm.

Birlikdə işləmək imkanı əldə etdiyim oyunçulara səmimi qəlbdən minnətdaram və onlara həm karyeralarında, həm də həyatlarında böyük uğurlar arzulayıram. Əminəm ki, güclü münasibətlər qurmuşuq: bir dəfə mənim oyunçum olan, həmişə mənim oyunçumdur”, - Mourinyo sosial mediada yazıb.

İdman.Biz
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