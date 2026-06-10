“Liverpul” Konatenin yerinə dörd müdafiəçini nəzərdən keçirir

“Liverpul” mərkəz müdafiəçisi İbrahima Konatenin gedişindən sonra müdafiəsini yenidən qurmağı planlaşdırır.
İdman.Biz bu barədə “Caught Offside”a istinadən xəbər verir.
Mənbənin məlumatına görə, 24 yaşlı “Sportinq”in müdafiəçisi Qonsalo İnasio Konatenin əvəzedicisi kimi nəzərdən keçirilir. Onun topu irəli aparmaq qabiliyyəti qeydə alınıb.
“Qırmızılar” həmçinin “Napoli”nin oyunçusu Sem Bukema ilə maraqlanır, lakin o, prioritet deyil. 19 yaşlı “Tottenhem” ulduzu Luka Vuşkoviç də nəzərdən keçirilir.
“Liverpul”un skautları “Nottingem Forest”in oyunçusu Murilyo ilə müqavilə imzalamaq üçün səylərini artırıblar. Mənbə qeyd edir ki, braziliyalı Premyer Liqa təcrübəsi və fiziki gücü sayəsində Andoni İraolanın komandasına faydalı ola bilər.